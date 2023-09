La ‘influencer’ Nicky Newman confirma su fallecimiento: «Si estás leyendo esto significa que he muerto»

La influencer británica Nicky Newman ha muerto, una noticia que ha confirmado ella misma con una carta de despedida a sus seguidores de Instagram que ha sorprendido a todos. Una larga enfermedad ha provocado su fallecimiento a los 35 años.

En 2018 le fue diagnosticado un cáncer de mama, una noticia que muy probablemente le provocó un aborto, que sufrió solo unos días después de recibir la terrible noticia. La mala suerte se cebó con ella cuando los médicos le confirmaron que sufría metástasis y que la enfermedad era incurable.

Tras sufrir este revés decididó convertirse en un ejemplo para sus seguidores, especialmente para los enfemermos y familiares de enfermos, a los que animaba siempre a «atrapar la vida», como decía su lema. Utilizó las redes para tratar de concienciar de la importancia de las revisiones médicas y la prevención del cáncer.

En su cuenta de Instagram era habitual ver a Nicky Newman compartiendo imágenes de su día a día, especialmente cuando recibía tratamientos, siempre desde el lado más optimista posible. En muchos aspectos su lucha recordaba a la de Elena Huelva, la joven andaluza que se convirtió en un ejemplo de visibilidad del cáncer entre los adolescentes.

Hace solo unos días anunció a sus seguidores que su estado de salud había empeorado y, finalmente, se confirmó el peor de los pronósticos. El pasado martes su marido fue el que se encargó de publicar en su cuenta de Instagram una despedida escrita por ella misma en la que anunciaba su muerte.

El texto comienza con la impactante frase «si estás leyendo esto significa que he muerto. Lo hice cinco años y medio después del diagnóstico, no está nada mal para un cáncer en etapa 4». Además, recuerda que no perdió ninguna batalla contra la enfermedad: «El cáncer finalmente siguió su camino. Todos sabíamos que esto iba a suceder».

El marido de Nicky se despide con una emotiva carta

Su marido también ha lanzado un comunicado a todos los seguidores, una emotiva carta de despedida en la que recuerda que se conocieron con tan solo 14 años y que siempre estuvieron muy unidos, incluso en momentos en los que estuvieron separados.

Recuerda que su mujer siempre «tomó la vida con ambas manos e hizo que cada momento fuera especial y memorable». Pese a su muerte, todo apunta a que seguirá trabajando para que su mensaje no se pierda: «Ella ha creado un legado aquí, un lugar donde cualquiera puede ver que la vida es para positividad y sonrisas y felicidad. Incluso a través de las dificultades… incluso si parece imposible».

«Nicky todavía tiene algunas cosas increíbles que compartir aquí y espero que te quedes para verlas dar frutos. Lo compartiré contigo en su lugar, tal como ella hubiera querido», anuncia.