India Martínez y Melendi unen fuerzas en ‘Si ella supiera’, su colaboración

India Martínez y Melendi han superado las expectativas de sus fans con el lanzamiento de Si ella supiera, una colaboración muy esperada por todos ellos, que tras su lanzamiento no ha tardado en convertirse en un éxito en todas las plataformas digitales.

Se trata de una colaboración que nace a partir de la gran amistad que ambos artistas mantienen desde hace años. Una amistad que tarde o temprano iba a derivar en una canción, y finalmente, el pasado viernes vio la luz Si ella supiera, una preciosa balada donde fusionan sus estilos a la perfección.

Si ella supiera es una fusión de los marcados estilos personales de India Martínez y Melendi, dos de los artistas más reconocidos de nuestro país y que más peso han tenido en la industria musical española durante las últimas décadas. Una canción con una letra íntima, emotiva y personal, que ha conquistado a sus fans.

🌝 ESTA NOCHE a las 00:00 hora España estará disponible en YouTube y todas las plataformas!!! #Siellasupiera ♾ @MelendiOficial pic.twitter.com/MUWpITH7k3 — India Martínez (@IndiaMartinez) September 1, 2022

Cabe recordar que esta canción no es la primera vez que ambos artistas colaboran en un tema. Fue hace unos meses cuando se juntaron en el estudio de grabación para grabar una canción titulada No llores por mí. Un tema que aunque de momento no ha visto la luz, visto el éxito que ha tenido Si ella supiera, no es de extrañar que se planteen lanzar su otra colaboración próximamente.

La complicidad de India Martínez y Melendi se hace evidente en un videoclip protagonizado por ellos mismos, natural y sin demasiados adornos, donde ambos interpretan la historia que cuenta la canción. Una historia con la que muchos de sus fans se han sentido identificados, y que ambos narran con la sensibilidad con la que solo ellos lo pueden hacer.

Con casi 400.000 reproducciones, el videoclip de Si ella supiera ya se encuentra entre los 10 primeros puestos de las tendencias de YouTube, unas cifras que confirman la gran acogida que ha tenido la colaboración de ambos artistas. ¡No te lo puedes perder!.