India Martínez y Melendi ponen fecha de estreno a su esperada colaboración

El pasado mes de julio, Melendi compartió los primeros detalles de su esperado próximo proyecto discográfico. Cuando está a punto de comenzar su gira por Estados Unidos, El artista asturiano ya se encuentra preparando nueva música, y finalmente, ha anunciado una de las colaboraciones más esperadas, junto a su gran amiga India Martínez.

Ambos artistas han compartido a través de sus redes sociales la fecha de lanzamiento su nueva colaboración. Una canción titulada Si ella supiera, que verá la luz el próximo viernes 2 de septiembre y que se convierte en uno de los lanzamientos más esperados de la «vuelta al cole».

Cabe recordar que esta canción no es la primera vez que ambos artistas colaboran en un tema, pues hace unos meses se juntaron en el estudio de grabación para grabar una canción titulada No llores por mí, aunque de momento esa canción no ha visto la luz.

La fecha de lanzamiento de Si tu supieras, llega justo después de que ambos artistas compartieran con sus seguidores de Instagram un breve adelanto de la canción, un tema que hablará sobre amor y que tendrá giros flamencos en una melodía de estilo pop.

«“ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos / ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo / si ella supiera que estando contigo, desaparece todo lo prohibido / si ella supiera que pueden amarse dos desconocidos» dice la letra de la canción interpretada por India Martínez y Melendi.

De esta forma, ambos artistas trasladan su amistad a esta nueva colaboración, titulada Si ella supiera y cuya cuenta atrás está a punto de finalizar. Una canción que seguro que no tardará en convertirse en un gran éxito en nuestro país. ¡Ya queda menos para poder escucharla!.