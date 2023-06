«¡Imposible más emoción!»: ¿Quién ganó «El Rosco» de ‘Pasapalabra’ ayer?

Como ya es habitual en las tardes de Antena 3, Pasapalabra regresó el pasado jueves 29 de junio y lo hizo de la mano de un nuevo programa de infarto. Las emociones están garantizadas en el concurso presentado por Roberto Leal y la expectación por conocer el gran ganador de El Rosco cada vez es mayor.

Como dice el refrán, quién no arriesga, no gana. Unas palabras que Moisés y Fer tienen muy interiorizadas. Por ello, el gallego no ha dudado ni un segundo en dar lo mejor de sí mismo, aún cuando no tenía todas las letras consigo. Un reto cuyo desenlace ha sido la mejor prueba que vuelve a confirmar que, todo puede ocurrir cuando menos te lo esperas.

Nada más comenzar El Rosco, Fer ha encabezado la partida llegando a triplicar el numero de aciertos frente a su rival. Sin embargo, la dificultad ha ido en aumento con el paso de las letras, lo que provocó que ambos concursantes llegaran a igualarse en aciertos.

Pero, sin previo aviso, Moisés lideró la batalla con 22 letras en verde, movimiento con el que parecía evitar la próxima ‘Silla Azul’. En un intento de apostarlo todo a la suerte, el participante falló en la letra V. Fue entonces cuando Fer tomó las riendas de la situación y concluyó la batalla con 22 aciertos y ningún fallo, pues dejó las letras T, F y L sin responder.

Con esta jugada, se consagró como el gran ganador de El Rosco de Pasapalabra al no tener ningún error. Un encuentro donde la tensión se palpaba en el ambiente y cuyo resultado ha sido, sin lugar a dudas, completamente arrollador.