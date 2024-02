Ilia Topuria anuncia en ‘El Hormiguero’ su única petición a Pedro Sánchez : «A ver si me ayuda»

La semana de invitados de El Hormiguero ha comenzado por todo lo alto con la visita de Ilia Topuria, la nueva estrella del deporte tras convertirse en campeón del mundo la UFC en peso pluma. Después de su victoria ante el australiano Volkanovski tiene varios deseos, aunque hay que uno que le pedirá a Pedro Sánchez cuando le recibe en la Moncloa.

Pablo Motos y el deportista han forjado una bonita amistad desde que se conocieron gracias al programa, tanto que la última lesión -que casi le cuesta la movilidad del brazo- se la produjo en uno de sus entrenamientos. Es por eso que ha sido una especie de vuelta a casa.

Recibido con todo el plató ovacionándole, ha querido comenzar la noche con unas palabras muy emotivas mirando a cámara: «Gracias por acoger a mi familia, por darnos un hogar y por apoyarme y dejar formar parte de vosotros».

El valenciano ha recordado que en una anterior visita avisó de que su sueño «era el cinturón y ser un motivador, has conseguido ganar el combate y motivar a toda España, pero, ahora, ¿cuál es tu sueño?», le ha preguntado. Todos pensaba que hablaría de un objetivo relacionado con el deporte, pero nada más lejos de la realidad: «Mi sueño sería conseguir mi DNI español».

“Quiero tener el DNI español”, @Topuriailia tiene un tercer sueño que cumplir #IliaTopuriaEH pic.twitter.com/s3c7KqpqdH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 26, 2024

Hay que recordar que el luchador nació en Alemania y se crio durante los primeros años de su vida en Georgia, de donde es su familia, pero siendo un adolescente llegó a nuestro país. Desde hace 15 años vive en Alicante, por lo que se siente igual de español que georgiano.

«Mañana pienso pedírselo en persona al presidente, a ver si me puede ayudar…», ha dejado claro que esa es su intención para su visita a Pedro Sánchez en la Moncloa. Esto ocurrirá después de que haya sido recibido por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y por José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.

La canción que Omar Montes ha dedicado a Ilia Topuria

El artista, que tiene el título de colaborador que menos tiempo ha durado en El Hormiguero con su sección, ha querido tener un detalle con el luchador. Su amor por el boxeo les ha unido, tanto que incluso le ha dedicado una canción en su honor.

Omar, que también estaba en el plató, ha explicado que se trata de un regalo atrasado. «Como no le había regalado nada por su último cumpleaños, porque no me acuerdo ni del cumpleaños de mi madre, soy un desastres, pues he dicho: ‘qué mejor que hacerle una canción de mi puño y letra, con todo mi corazón junto a mi amigo Saiko’», ha contado.

Ilia Topuria ha confesado que está enamorado de este tema, ya que la letra está basada en la historia de su vida y de sus logros, tanto personales como profesionales. Motos, que también es amigo de Omar, no ha dudado en bromear diciendo que ha pedido que subtitulen la letra a los espectadores «porque a veces cuando hablas no se te entiende».

Se trata una versión muy especial de La canción del mariachi, la canción de Antonio Banderas que cantó en la banda sonora de la película Desperado y que se ha vuelto a poner de moda tras utilizarla Ilia en su salida al combate que le ha dado la gloria. Es de suponer que a partir de ahora utilice esta versión para salir al octógono con la mayor motivación posible.