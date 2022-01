Il Divo ya tiene sustituto provisional tras la repentina muerte de Carlos Marín. El grupo ha anunciado a Steven LaBrie como nuevo integrante temporal para los shows que ofrecerán en memoria de su compañero fallecido.

20 días después de la muerte de Carlos Marín, el grupo ha comunicado a su suplente temporal. Steven LaBrie es un joven cantante de ópera lírica, barítono y actor. El mexicoamericano es amante del deporte y, por el momento, le espera una tarea difícil, ya que tendrá que llenar un vacío muy grande.

En las últimas horas ha acaparado todas las miradas y su número de seguidores no ha dejado de crecer hasta tal punto que ya supera los 10.000. Trabaja en la Ópera del Met y también ejerce como director artístico asociado de Artes Vocales en la escuela Juilliard.

The tour, previously, the “For Once in My Life Tour” will go on as a Greatest Hits Tour and include special guest vocalist, Mexican American baritone Steven LaBrie.

— Il Divo (@ildivoofficial) January 4, 2022