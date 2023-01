Ibai Llanos desvela que estuvo a punto de entrevistar a Shakira

El streamer Ibai Llanos se ha convertido en noticia este pasado jueves 12 de enero al reaccionar en directo sobre la nueva canción de Shakira junto a Bizarap en su BZRP Music Sessions#53. El creador de contenido, a pesar de mantener una gran amistad con el ex jugador azulgrana al que va dirigida la canción, se mostraba muy emocionado mientras la escuchaba y no tardaba en sorprenderse por lo directa que había sido la colombiana en la letra.

Ibai Llanos siempre se ha mostrado muy fan del productor argentino e intentó ser parcial en sus reacciones, pero no pudo evitar emocionarse cuando se dio cuenta de los mensajes tan directos que le mandaba la cantante tanto a Gerard Piqué como a su actual novia Clara Chía: “F por Piqué”, fue su primera reacción. “Es probable que sea un temazo, las cosas como son”, añadía. A medida que el streamer iba avanzando en la letra de la canción sus reacciones eran más graciosas: “Me he quedado en shock, qué es esta barbaridad”, no paraba de repetir.

Ibai nos representa a todos al escuchar la canción de Shakira y Bizarrappic.twitter.com/t1fVZ9Fshj — LaRainDeLaRulo (@RainRulo) January 12, 2023

Al escuchar la frase en la que la artista señalaba directamente a Clara Chía, el youtuber se quedaba con la boca abierta sin saber bien que decir: “Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú”, son algunos de los versos de la canción. “La madre que me trajo al mundo y nos preguntábamos si tiraría beef. No esperaba este nivel de brutalidad. Es una versión de Shakira que no había visto en mi vida”, los espectadores no podían para de reír al ver lo impactado que estaba.

Ibai Llanos ha comentado que mantenía el contacto con Shakira e incluso habían hablado en varias ocasiones por teléfono, pues esta iba a aparecer en su canal de Twitch en la sección llamada Charlando tranquilamente: “No recuerdo qué ocurrió la verdad. Lo típico de que es una superestrella, vas a hacer algo y al final no”, terminaba diciendo.