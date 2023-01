Escándalo en la familia de Piqué: su madre se posiciona del lado de Shakira tras la canción de Bizarrap

La producción de Bizarrap en colaboración con Shakira ha cumplido con creces los dos grandes objetivos que tenía en el momento de su creación. El productor argentino, conocido mundialmente gracias a sus Music Sessions y la cantante colombiana publicaron este jueves un tema que ya es el más buscado y escuchado de lo que va de año en las plataformas, pero además también es el que más reacciones ha provocado por los constantes ataques de la colombiana a su ex pareja, Gerard Piqué.

Queriendo o, probablemente, sin querer, el impacto ha sido tal que ha provocado la interacción en las redes sociales hasta de la madre de Gerard Piqué. Montserrat Bernabéu, a través de su cuenta de Twitter, estuvo al tanto de todo lo que se decía en las redes sobre la canción de la ex de su hijo, que además de ser el hit musical de lo que va de 2023 es también una venganza en toda regla por la infidelidad del ex futbolista del Barcelona con su actual novia, Clara Chía Martí, quien según Shakira, «clara-mente no es como suena aunque tenga nombre de buena».

Montserrat Bernabéu, en lo que parece un descuido tras la lectura de uno de los tuits, le dio me gusta a la publicación, que inmediatamente pasó a aparecer en este apartado dentro de su cuenta, no oficial. La madre de Piqué creó entonces un revuelo paralelo a todo lo que estaba sucediendo, provocando la reacción de los más avispados, que se percataron de que una de las personas más cercanas a Gerard le estaba dando like a una cuenta que apoyaba lo que había hecho Shakira en su canción-colaboración con Bizarrap.

Después de dar ‘me gusta’ a la publicación de Bizarrap con el tema en colaboración con Shakira, Bernabéu también le dio al botón con un mensaje mucho más polémico, de un usuario desconocido, que colocaba el siguiente mensaje en la red social del pajarito. «Perdona, pero la imagen se la destruyó el mismo. Si es un gilipollas, nadie tiene la culpa, sólo él», se comienza leyendo por parte de un usuario que contesta a otro. «Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería», continúa. «No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no cómo actuó», zanja el mensaje que pasó al tablón de favoritos de la madre de Piqué, quien minutos después, advertida del revuelo causado, lo borró de sus mensajes destacados.

El revuelo, sin embargo, ya estaba formado, y las capturas comenzaron a volar, dejando caer que la madre de Piqué se había puesto del lado de Shakira horas después de la publicación de una canción que, aunque se crea como indirecta, ha caído directamente sobre la figura de Gerard y de su pareja, Clara Chía Martí, a la que la cantante colombiana también acusa, sutilmente, de haberle ‘quitado’ al padre de sus hijos de una manera, por decirlo suave, poco lícita.