‘El Hormiguero’: Vincent Cassel sorprende con su dominio del español

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. En esta ocasión, con la visita de Vincent Cassel. El actor francés acudió al programa para presentar su nueva película, Los tres mosqueteros: D’ Artagnan, que llegará a los cine este viernes 14 de abril.

Nada más comenzar la entrevista, Vincent Cassel hizo gala de su dominio del castellano. El parisino sorprendió a Pablo Motos saludándole con un «vamos a hacer la entrevista en castellano», nada más tomar asiento en la mesa del programa.

El actor francés respondió a todas las preguntas de Pablo Motos en nuestro idioma, demostrando un gran sentido del humor cuando el presentador de El Hormiguero no era capaz de pronunciar bien su nombre. «Llámame Vicente», le dijo entre risas Vincent Cassel.

En cuanto a la nueva película de Los tres mosqueteros, el también director y productor señaló que: «los temas que trata son muy importantes. Habla de integridad, de amistad…», recalcando que: «una cosa importante es que es la primera versión francesa en 60 años».

Sobre Athos, el personaje que interpreta en la película, señaló que: «Me llamó la directora para el papel. Me gusta, es el más dramático. Aquí lo he hecho con un lobo gris. Athos es un personaje salvaje, un poco más viejo que los demás mosqueteros, con más experiencia…».

A pesar del éxito de su carrera profesional, el actor señaló que a día de hoy tiene muy claro que su prioridad es su familia, y que no le cuesta dejar el set de rodaje. «Tengo hijos y esposa. Cuando era más joven, en mis inicios, pensaba que el cine era más importante que la vida, pero después me di cuenta de que no era así, de que no merecía la pena hacer tanto esfuerzo para obtener el mismo resultado. Lo aprendí con la experiencia», señaló.

Su padre, el también actor Jean-Pierre Cassel, le enseñó que en el mundo de la interpretación no existen las reglas. «En todas las formas de arte siempre hay personas mayores que te orientan a la hora de hacer las cosas, pero es importante romper con todo para encontrar tu propia forma de hacer las cosas», expresó Vincent Cassel.

Además, también contó que ha enseñado a sus hijas a desobedecer. «Desobedecer es muy importante. En esta época de redes sociales, que son un tipo de propaganda que te dicen cómo tienes que ser y cómo tienes que vivir, desobedecer es muy importante», expresó el actor.