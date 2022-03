‘El Hormiguero’ recibió este miércoles la visita de Valeria Castro. La artista de 22 años, acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco, un EP titulado ‘Chiquita’, con el que ha vuelto a demostrar por que es una de las artistas revelación de nuestro país.

Valeria Castro comenzó a darse a conocer a través de internet, al publicar vídeos de versiones de canciones muy conocidas. No obstante, su vida cambió completamente cuando Alejandro Sanz compartió a través de sus redes sociales una de sus canciones.

Alejandro Sanz compartió, a través de su cuenta de Instagram un vídeo en el que la joven artista interpretaba un tema suyo, alabando el talento y la dulzura de la artista.

.@valeriacasrod tiene 22 años, compone, canta una música con mucha personalidad y acaba de sacar su EP ‘Chiquita’. 👇🏻 Gira de conciertos en el hilo #CastroEH pic.twitter.com/rTqY3EEk31 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 8, 2022

«Cuando lo publicó no me había enterado, estaba en el aeropuerto y no tenía datos en el móvil, hasta que no me conecté al wifi de casa no vi todos los mensajes que me llegaron», recordó la cantante durante su visita en ‘El Hormiguero’.

Valeria Castro además, recordó cómo conoció a Alejandro Sanz: «le conocí durante la pandemia por videollamada que cantamos juntos, pero espero conocerle en persona dentro de poco», pues la canaria sueña con cantar junto a Alejandro Sanz sobre un escenario.

La artista, natural de la isla de La Palma, aprovechó su presencia en un programa con tanta audiencia como ‘El Hormiguero’, para pedir a los espectadores que no se olviden de la tragedia que se ha vivido en su isla.

«Ahora estamos mejor, pero la reconstrucción va a tardar. Lo que queremos es que la gente no nos olvide», reconoció la palmera, antes de revelar cómo vivió la erupción: «Mis padres estaban cenando tranquilamente y mi hermana y yo les avisamos por WhatsApp que miraran hacia fuera».