‘El Hormiguero’ tendrá hoy a la invitada a la que sus más cercanos llaman ‘Carito’

El Hormiguero ha vuelto a las noches de Antena 3 para recuperar el mandato de la franja denominada access prime time, la que va desde el final de los informativos hasta el comienzo de los programas principales de la noche. Desde el año 2012 es Pablo Motos el que manda en ella gracias a sus invitados y secciones, algo que esta temporada podría verse amenazado por Babylon Show -aunque ha perdido en su primer enfrentamiento- y La Revuelta de David Broncano. Para hoy, miércoles, Trancas y Barrancas tendrán en su mesa a una de las invitadas que más ganas hay de volver a escuchar desde que protagonizase uno de los momentos más duros de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras la visita de Rafa Nadal y de Leo Harlem, el presentador valenciano tendrá a su lado a una de las grandes leyendas de nuestro deporte, siendo una de las pocas estrellas del bádminton que no ha nacido en Asia. Se trata de Carolina Marín, que puede presumir de haber sido campeona olímpica en Río 2016, tres veces campeona del mundo y siete veces campeona de Europa de su especialidad. Todo esos títulos han sido fruto de un gran talento y de una gran fuerza de voluntad, ya que su camino no ha sido nada fácil debido a que su deportes es completamente minoritario en España, pero eso no le ha impedido lograr sorprender a las figuras de países como China, Japón o Corea, que son los habituales.

Los problemas físicos de la invitada de El Hormiguero

En un gran momento de su carrera sufrió una primera lesión que le truncó sus planes de acudir a los Juegos de Tokio. En 2019 se rompió el ligamento cruzado la de rodilla derecha y aunque intentó clasificarse, no pudo conseguir intentar revalidar su medalla olímpica de oro. Por si no fuera suficiente, en mitad de la recuperación sufrió la muerte de su padre, que se produjo durante un accidente de trabajo, otro golpe que se unió al bache que estaba pasando.

Debido al retraso de los Juegos de Tokio al verano de 2020 por culpa de la pandemia, dos meses antes volvió a romperse, esta vez la rodilla izquierda. Los meniscos le impidieron conseguir el pasaporte y le impidió jugar durante muchos meses. En 2024 llegaba a París como una de las grandes favoritas a la medalla, tanto que estaba a solo unos minutos de conseguir el pase a la final y asegurarse una medalla, pero de nuevo los meniscos se rompieron. El golpe ha sido tan grande que incluso ha llegado a dejar caer que podría no volver a jugar al bádminton.

La invitada de Pablo Motos, a la que su madre sigue llamado Carito desde que era una niña, tendrá oportunidad para contar qué planes tienes en su carrera y qué hará durante la recuperación. Podría ser El Hormiguero el lugar en el que anuncie su retirada del deporte profesional.

La respuesta será esta noche a las 21:45 h. en Antena 3.