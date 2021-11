‘El Hormiguero’ recibió este martes la visita de Paula Badosa. La tenista, que acaba de hacer historia tras ganar la última edición de la Indian Wells, acudió por primera vez al programa de Antena 3, visiblemente nerviosa y muy emocionada por todo lo ocurrido en el último mes.

La barcelonesa explicó a Pablo Motos cómo se había sentido tras proclamarse ganadora del torneo, siendo la primera tenista española en ganar la Indian Wells. «Fue una mezcla de todo. Fueron tres horas de partido, después de muchos años luchando y muchos procesos. Fue una sensación de alivio y haber cumplido tus sueños», señaló.

Paula Badosa destacó que “pasas por muchas emociones en el partido” y admitió que para ella la peor parte siempre ha sido cerrar los partidos «No es como otros deportes, que vas 4-1 y puedes llevarlo de otra manera».

El sentimiento de Paula Badosa al proclamarse ganadora del Indian Wells

Aunque actualmente vive un momento muy dulce en su carrera deportiva, la tenista reveló que pasó por una etapa muy complicada mentalmente. «Es bueno que se haga normal, porque es lo que es: normal», explicó. Unas palabras con las que quiso visibilizar la importancia de cuidar la salud mental y la presión que sufren los deportistas de élite.

«Hay mucha gente que no es consciente de lo que se pasa hasta llegar ahí arriba. Yo he pasado por esa ansiedad. He pasado por momentos de depresión, que te baja la confianza y la seguridad. Que cuando las cosas no van bien te crees que no vales para nada. En el deporte de élite, con 18, 19 o 20 años tienes que estar preparado mentalmente para cosas que en otros trabajos tienes margen hasta los 35 o 40 donde puedes seguir triunfando. En el tenis no es el caso. Tienes que hacer un proceso de maduración mucho más avanzado y más rápido que de normal. Eso es antinatural. Es muy duro y lo sufres, que es normal», admitió.

Paula Badosa nos habla de la parte mental del deporte de élite

«Yo amaba este deporte desde pequeña, quería ser de las mejores del mundo. Quería eso sí o sí. Las cosas no me salieron como esperaban. Se me pusieron muchas expectativas, gané Roland Garros junior, se espera que ganes al año siguiente a lo grande y no fue el caso. Sufrí muchos miedos y ansiedad», reveló sobre la presión que sintió cuando apenas tenía 18 años.

Durante la entrevista, Paula Badosa también reveló el tenista que siempre le ha intimidado: Rafa Nadal. «Rafa Nadal me intimida muchísimo, porque ha ganado muchísimo, y cuando me venía a saludar en algún torneo yo me ponía muy nerviosa y me escondía, que no me viera», reveló, aunque poco a poco esa timidez se le ha ido quitando.