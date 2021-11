‘El hormiguero’ continúa con una semana de grandes invitados en el programa. Este martes será una de las grandes deportistas del momento la que pisará por primera vez el plató del programa de Antena 3 para hablar de sus recientes triunfos.

Se trata de Paula Badosa, la tenista que acaba de coronarse como campeona de la última edición del torneo Indian Wells, el considerado quinto Gran Slam, solo por detrás de los grandes torneos como Roland Garros, Open de Australia, Wimbledon y el Open USA.

La carrera de la tenista comenzó a despuntar en el año 2014, cuando con solo 16 años fue convocada por Conchita Martínez, la capitana del equipo de España de Copa Federación. No estaba equivocada la extenista, ya que solo un año después gano Roland Garros en categoría junior.

Paula Badosa debutó en el año 2015 en el circuito WTA, año en el que se clasificó hasta la tercera ronda del Masters de Miami. En los últimos años ha destacado en su participaciones en la tierra batida de París, siendo una de las destacabas de la armada española en Roland Garros.

Su vida personal ha sido también protagonista en los últimos tiempos de los medios de comunicación. En diciembre de 2020 salían a la luz unas fotografías en las que se podía ver a la tenista en una cena íntima con David Broncano, aunque nadie confirmó que se tratase de una relación.

Desde el programa se bromeó con el tema y muchos dieron por confirmada la noticia, aunque viniendo de ‘La resistencia’ no se puede descartar que se tratase de una broma para intentar hacer picar a la prensa. Sea como fuere, aquello no llegó a más, y ya que no se les ha vuelto a ver juntos.

Broncano sigue centrado en su apretada vida profesional, en la que graba dos programas diarios, uno de radio y otro de televisión. Además, no ha renunciado a sus colaboraciones en la Cadena SER en el programa de Javier del Pino. Paula, por su profesión, apenas pasa tiempo en Madrid, por lo que la distancia podría haber sido la culpable de que no llegase a buen puerto.

Pero el amor parece haber vuelto a llamar a la puerta de la invitada de ‘El hormiguero’, ya que hace algunas semanas confirmaba con unas fotos en Instagram que ha comenzado una relación con el modelo Juan Betancourt. Tal y como se ha podido ver, la pareja ya no se esconde.