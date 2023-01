‘El Hormiguero’: Máximo Huerta desvela el libro que cambió su vida

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa recibió este martes la visita de Máximo Huerta, que acudió a a hablar de su novela, Adiós Pequeño, que ya va por la quinta edición; y a presentar uno de los proyectos más especiales de su vida: abrir su propia librería.

El ex ministro acaba de abrir La librería de Dª Leo en la localidad valenciana de Buñol, un proyecto soñado, que decidió poner en marcha en el municipio para cuidar a su madre, quien padece demencia, tal y como él mismo explicó durante su visita a El Hormiguero.

«Me fui a Buñol a cuidarla y para no tener en el futuro la pena de que no he hecho todo lo que tenía que hacer por mi madre. Yo quiero morirme tranquilo y, sobre todo, que ella se muera feliz», explicó Máximo Huerta visiblemente emocionado.

.@maximohuerta nos presenta su novela “Adiós, pequeño”, ganadora del Premio de novela Fernando Lara 2022. 📖 Consíguelo aquí: https://t.co/fj3ThfV4t0 pic.twitter.com/fuuYDjCJob — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 30, 2023

Durante la entrevista, el escritor hizo una emotiva reflexión sobre la vejez, con la firme convicción de que: «Envejecer es solo para valientes. Envejecer es una auténtica putada para el que envejece y para el que está a su alrededor», señaló.

«Lo único que haces es perder, así que envejecer es acostumbrarse a perder y por eso es solo para valientes. Y yo a veces no sé si soy tan valiente como creo que soy. No por mí, porque a mí al salir de El Hormiguero me podría pasar cualquier cosa, sino por los demás, porque me cuesta mucho ser suficientemente fuerte para cuidar a los demás», confesó el invitado.

En cuanto a su exitosa novela, Máximo Huerta explicó que: «Es un libro que toca el alma. Es la historia de un matrimonio que de pronto se ve obligado a ir por la vida con un hijo que no esperaban y que habla mucho de la vida. Todo el que lo lee se encuentra a su familia, cambia los nombres y podría ser su familia».

Presentador e invitado también comentaron que siempre hay un libro que cambia la vida del lector y Máximo Huerta confesó cual había sido el suyo: «FuePlatero y yo por su prosa lírica que tiene. De hecho, ahora colecciono ejemplares de todo el mundo de esa obra, todas las ediciones», reveló.