‘El Hormiguero’ comenzó la semana con una visita muy especial. La estrella de la música internacional, Maluma, acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva gira mundial. ‘Papi Juancho Maluma World Tour’, que pasará por Barcelona y Madrid. Además, actuará en Ibiza todos los martes del próximo mes de julio.

Muy feliz de estar de nuevo en España, Maluma se mostró muy emocionado por su nueva gira mundial, con la que ya ha conquistado a media Europa, y este martes 5 de abril se subirá al escenario del Wizink Center de Madrid, tras haber colgado el cartel de ‘sold out’ en el recinto.

El colombiano está viviendo el mejor momento de su carrera, por ello, Pablo Motos quiso preguntarle si aún hay algún sueño que le quede por cumplir. «Son muchos años ya trabajando, yo creo que los sueños van cambiando», comenzaba. «Antes mi sueño era que un productor famoso me dirigiera un vídeo, ahora mi sueño es colaborar con esos productores», señaló el artista.

¡Récord histórico! @maluma ha empezado su gira ‘Papi Juancho’ y mañana llenará el @WiZinkCenter con 17.400 personas. Gira en el hilo #MalumaEH pic.twitter.com/4PXvJVhXVG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 4, 2022

Aunque no quiso desvelar muchos detalles, Maluma explicó que ha creado su propia productora, siendo el director y productor de su último videoclip, ‘Mojando asientos’. No obstante, quiso ser cauto antes de adelantar algún proyecto junto a su productora: «Pronto tengo muchas noticias, pero a ver, todo con calma».

Precisamente, esa pasión por el mundo de la interpretación la descubrió al protagonizar la película ‘Cásate conmigo’ junto a Jennifer López. Una película que ha sido su primera experiencia en el mundo de la interpretación: “Sentía que lo tenía en el ADN y no lo había explorado”, aseguró.

Maluma confesó que antes de participar en la película, Netflix ya le había hecho “un par de propuestas”, pero decidió rechazarlas porque que sentía que debía esperar “una oportunidad mundial” y esa oportunidad le llegó cuando recibió la llamada de Jennifer López: “Me dijo que quería que estuviera con ella y con Owen Wilson. Así, mi primer proyecto fue una película de Hollywood y lo haría un millón de veces más”.

.@maluma ha sido el director y productor de su último videoclip “Mojando asientos” #MalumaEH pic.twitter.com/M8kx4IgaDg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 4, 2022

A pesar de que grabar la película ha sido un sueño cumplido para él, durante el rodaje protagonizó una metedura de pata que reveló en ‘El Hormiguero’: «Estaba grabando la película, dije que tenía un concierto en el Madison Square Garden y se les ocurrió grabar la película en la mitad del concierto», comenzó a explicar.

«Tenía que cantar la canción con Jennifer, pero no me la sabía muy bien. En los ensayos, le aclaré a mi equipo que no sabía demasiado bien la letra todavía, para que dejaran a punto el teleprónter. Estaba arriba del escenario mientras la veía subir, como una reina, como una diosa, lo que es; pensaba que iba a ser el momento más inolvidable de mi carrera», continúo el artista.

«Cuando me acerco a ella para empezar a cantar, miré la pantalla y estaba apagada. Y se me había olvidado la primera parte de la canción, confesó. No obstante, nadie se dio cuenta y gracias a la tranquilidad que le transmitió JLo, continuaron la canción como si nada. «Imagínate un momento de tanta tensión en el Madison Square Garden y siendo la primera vez que cantaba con Jennifer», explicó Maluma entre risas.