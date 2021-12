‘El Hormiguero’ arrancó la semana con una visita muy especial. El programa recibió en el plató a uno de los artistas españoles más importantes de los últimos tiempos, Leiva, para presentar su nuevo disco ‘Cuando te muerdes el labio’.

Grabado en México y producido en Madrid, ‘Cuando te muerdes el labio’ es uno de los proyectos más personales del músico madrileño hasta la fecha. Un disco compuesto por 14 canciones, en las que han participado 14 grandes artistas y amigas del artista.

Tras convertirse en el álbum número uno de ventas durante la primera semana desde su lanzamiento, durante su visita a ‘El Hormiguero’ Leiva se mostró todavía incrédulo ante la gran acogida que tiene su música, pase el tiempo que pase, pues sus fans siempre están ahí.

Arrancamos la semana con la visita del cantante @Leiva_Oficial. Con él hablaremos de su último disco “Cuando te muerdes el labio” ¡No te lo pierdas! #LeivaEH pic.twitter.com/2CKQXZAkXA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 20, 2021

A pesar de llevar toda su vida dedicada a la música, a Leiva aún le sorprenden las cifras del éxito. Durante su visita a ‘El Hormiguero’ se mostró abrumado por la gran acogida de su nueva gira, asegurando que siempre que le cuentan los números de reproducciones de sus canciones o las entradas de sus conciertos que ha vendido, piensa que se han equivocado.

«La verdad es que tengo mucha suerte porque siempre me sorprendo. Yo siempre pienso que todo el mundo se ha olvidado de mí y tengo bastante acentuado el síndrome del impostor. Entonces cuando sucede para mí siempre es una celebración alucinante porque nunca me lo espero. Y por supuesto que no me acostumbro, así que brindo por ello y estoy muy agradecido», expresó el músico.

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, Leiva también reveló cómo conoció a uno de sus grandes amigos dentro de la industria, a quién además, ha producido su último disco: Joaquín Sabina. Lo curioso de la historia, es que ambos músicos fueron presentados por el ex futbolista Guti.

«Guti en ese momento se dejaba caer bastante por las calles y conoció a Joaquín. Joaquín se enamoró mucho de él, y él de Joaquín, y en un momento dado, Rubén y yo -Pereza- nos veíamos mucho con Guti en esa época y nos dijo que tenía una cena con Joaquín y nos preguntó si nos apetecía ir. Fuimos, estuvimos jugando al billar, escuchando a Los Rodríguez y ese día inicié una amistad con Joaquín que dura hasta hoy», confesó el artista.