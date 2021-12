‘El Hormiguero’ recibió este miércoles la visita de Javier Cámara. El actor acudió al programa de Antena 3 para presentar la tercera temporada de ‘Venga Juan’, la serie que protagoniza en HBO Max. Y tras la entrevista, Antonio Resines hizo su entrada en el plató del programa.

Resines regresó al programa con su sección de ‘El justiciero’, pero antes de comenzar, Pablo Motos recordó la primera vez que Javier Cámara apareció en la televisión. “Fue en un papel muy pequeñito haciendo de camillero en un capítulo de Eva y Adán, agencia matrimonial», recordó el presentador.

«En esa serie compartía escena con Antonio Resines y Verónica Forqué. Todos en esta mesa la conocíamos mucho y Antonio de los que más porque hizo muchas películas con ella», añadió, recordando a la actriz, fallecida el pasado lunes a los 66 años de edad.

Tras las palabras del presentador, Antonio Resines destacó muy emocionado que: «me alegro muchísimo que nos des la oportunidad de pedir un fuerte aplauso a la memoria de Verónica Forqué. La queríamos mucho».

«Era una mujer maravillosa, una actriz… Hay una generación de actores de los 60, de los 70, que cuando veíamos sus películas pensábamos que formaban parte de nuestra familia. Esa generación, cuando decidí ser actor, me marcó para siempre», destacó Javier Cámara muy emocionado.

Y añadió: «Mira, cuando uno conoce a alguien como Verónica Forqué, tan amable, tan cariñosa, tan buena compañera, y sobre todo con ese talento arrollador, con esa capacidad empática que todo el mundo la amaba… Pues eso, te da muchísima pena que haya gente tan sola, que no tenga ayuda, no solamente una actriz como ella, sino tantísima gente en España que está sola, que no está atendida y que no hay nadie que les esté ayudando».

Pablo Motos recordó a la actriz expresando que: Era una persona mágica. Recuerdo que los mejores guiones de ‘El Club de la Comedia’ se los escribíamos a Enrique San Francisco y a ella, pero por egoísmo de guionista, porque cuando escribes, que es una parte de la profesión que no se conoce, luego hay un actor que hace ese papel. Y cuando Verónica Forqué hacía lo que habíamos escrito, lo que era un 3 o un 4 de repente siempre era un 10. Y eso es innato».

«En fin, la queremos mucho, la recordamos mucho y nos duele mucho esta noticia, pero si hay algo que le gustaría a Verónica Forqué es ver a la gente feliz, así que el mejor homenaje es que la ‘función’ continúe», concluyó el presentador de ‘El Hormiguero’.