Una noche más, ‘El Hormiguero’ dio la bienvenida al invitado que coronaría la noche, siendo en esta ocasión el recién proclamado ‘Mejor Chef del Mundo’, David Muñoz. El invitado disfrutó de una velada cargada de risas y emociones, pero también realizó algunas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Una de ellas estuvo relacionada con su forma de gestionar la fama y el éxito, algo que, según ha confesado, no lleva muy bien. «Tengo una relación tormentosa y tóxica con el éxito. Hay gente que tiene un concepto equivocado de mí, será porque yo lo proyecto. Me cuesta digerir estas cosas y a veces sufro con las cosas buenas que me pasan, me cuesta disfrutarlas en su justa medida», expresaba.

«Cuando nos dieron el galardón, al día siguiente me desperté con la resaca de las emociones y cuando volví a Madrid, fui a DiverXo (su restaurante) con la angustia de que tenía que cambiarlo todo. Y no es así», continuaba explicando el chef. Y es que David ha confesado que tal es la angustia que le produce no admitir sus triunfos que requiere ayuda profesional.

«Desde hace un año voy a una psicóloga que me recomendaron y me viene muy bien. Me ayuda a contextualizar según qué cosas. Estas gestiones mentales con respecto al éxito y a lo que la gente piensa de ti está siendo una digestión de 15 años. Y sigo en ello», declaraba.

Unas declaraciones donde incluso abordó que gestiona mejor el fracaso que el éxito. «Yo gestiono mejor el fracaso. Me he caído muchísimas veces y he sabido levantarme muy rápido, pero mi actitud con el éxito es la antítesis de mi actitud frente al fracaso. Ante el fracaso me crezco y el éxito me cuesta enfocarlo inteligentemente», añadía. Momento donde ‘El Mejor Chef del Mundo’ se sinceró por completo en ‘El Hormiguero’.