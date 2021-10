Tras un año complicado por la pandemia del Coronavirus, parece que el 2021 está devolviendo a Dabiz Muñoz todo lo sufrido durante los últimos meses. El reconocido chef se alzó el mes pasado con el primer puesto en el top 100 mundial de los premios The Best Chef Awards, un reconocimiento a su trabajo que el chef recibió con mucha emoción.

Dabiz Muñoz recibió el reconocimiento con «un orgullo y una responsabilidad increíbles”, asegurando que ese premio era “un sueño hecho realidad”. Unos premios a los que le acompañó su mujer, Cristina Pedroche, quien siempre está a su lado.

«Marido es el número 1 del mundo. Yo ya lo sabía, pero que lo reconozca una lista mundial con tanto prestigio es que no me puede hacer más feliz», dijo con entusiasmo la presentadora.

«Ahora soy mejor persona y disfruto más de mi trabajo gracias, sobre todo, a Cristina Pedroche»@Dabizdiverxo, elegido mejor chef del mundo en los The Best Chef Awards 2021. pic.twitter.com/WjYymiyzCN — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) September 21, 2021

Ahora, durante una entrevista en ‘Late Motiv’ con Andreu Buenafuente, el presentador señaló que «hablas muy abiertamente del papel que ha jugado Cristina Pedroche en tu vida», felicitándole por ello. «A veces hay un falso pudor y uno quiere parecer muy fuerte, pero tú dices que Cristina te ha hecho mejor persona», añadió.

«La Pedroche es la p*ta ama. Así, a bocajarro», respondió Dabiz Muñoz. «No solo es muy crack haciendo lo que hace, a mí me ha cambiado la vida», aseguró el chef.

«Cuando me empezó a conocer se dio cuenta de que mi sueño de toda la vida era tener un restaurante como DiverXo y no entendía por qué esto me hacía sufrir tanto y lo vivía desde un punto de vista tan duro. Me dijo un día: ‘¿Cómo puede ser que teniendo lo que tienes no seas feliz y seas un jodido tormentoso?’. Eso no me lo había dicho nadie, y cuando me llamó ‘tormentoso’, dije: ‘Es verdad».