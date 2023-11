‘El Hormiguero’: la curiosa razón por la que Josema Yuste estuvo pendiente del móvil durante la entrevista

El Hormiguero arrancó una semana de forma accidentada tras la cancelación de última hora de Laura Pausini como invitada del programa. Para suplir esta baja Josema Yuste acudió al plató para hablar de su nueva obra de teatro, pero pasó la noche pegado al móvil por una causa justificada.

El actor, conocido por ser una de las leyendas del humor gracias al dúo Martes y Trece, estaba previsto que acudiese el próximo 20 de noviembre, pero decidió cambiar la fecha con la cantante, que no pudo acudir. Pablo Motos confirmó la información que ya adelantó Happy FM, al explicar que la italiana está enferma, pero que no se trata de nada grave.

«Se ha puesto malita y no ha podido venir. No es nada grave, por suerte. Laura, sé que me estás viendo, te mando un abrazo, recupérate pronto. Te vemos el día 20. Ha habido un cambio de fechas. El día 20 venía Josema y vendrá Laura Pausini. Entonces, esta noche, está Josema Yuste», ha explicado a los espectadores.

Ya con el invitado en plató, Josema avisó de que se trataba de una noche muy especial para él porque estaba esperado un mensaje muy especial: «Estoy un poco nervioso pero inmensamente feliz. Aquí tengo el móvil en silencio por si acaso».

La noticia que le debía llegar es el nacimiento de su segundo nieto, que podría ocurrir en cualquier momento. «Sí, por segunda vez, pero es el primer niño de mi hija. Una hija te tira más y estoy muy nervioso, pero estoy feliz. Eso es lo importante», ha asegurado ante las cámaras.

Qué obra ha ido a presentar Josema Yuste a El Hormiguero

El actor ha ido al programa para promocionar la obra Que Dios nos pille confesados, que ya se puede ver enel teatro Muñoz Seca de Madrid. «Es la comedia más divertida que yo he hecho. Es una comedia loca, de humor absurdo pero con sentido común: la historia de una marquesa venida a menos que tiene un cuadro de El Greco, y un cura que quiere robar la obra de arte», ha explicado.