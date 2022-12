‘El Hormiguero’: Ara Malikian se sincera sobre su infancia en la Guerra del Libano

El Hormiguero continuó la semana con la visita de Ara Malikian. El famoso violista de renombre internacional acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva gira mundial Ara Malikian World Tour, que le va a llevar durante los próximos meses por diferentes ciudades españolas.

El músico explicó que esta nueva gira está dedicada a su hijo de siete años. «Esta gira la cree en la pandemia, antes yo tenía 120 conciertos al año, estaba siempre fuera, llevaba un ritmo de vida del 120%, todo el día en aviones o aeropuertos. En casa me acordé que tenía un hijo y él me dijo ‘anda este tío es mi padre’. Fue maravillosos estar con mi familia y estar con mi hijo, fue muy inspirador», relató.

Ara Malikian señaló que su hijo le había ayudado a revivir su infancia. «A través de mi hijo vivo un poco la infancia que me robó la guerra del Líbano, la guerra civil que duró 20 años. Cuando hay guerra, los que más sufren son los niños que dejan de tener infancia. Teníamos que estar todo el día en casa en los sótanos. No tienes niñez. Con guerra no hay futuro».

«De mis siete años en el refugio antiaéreo no recuerdo mucho, porque lo he borrado. Salió a través del documental que hizo mi mujer y recordé estar meses y meses en sótanos, y allí tocaba, otros cantaban y fingíamos que éramos felices escuchando los ruidos de las bombas arriba», añadió el músico durante su entrevista en El Hormiguero.

Ara Malikian comentó que abandonó el Líbano por la guerra civil y que se fue como refugiado a Alemania: «Me tuve que quitar las amígdalas para poder estudiar allí», recordó el músico, explicando que cuando llegó no conocía el idioma y que solo sabía decir «sí».

«Luego supe que me preguntó si era judío y que si quería tocar en la boda judía de su hija. Como le dije que sí, le gustó y al final me forré amenizando bodas judías en Alemania», explicó el violinista sobre los inicios de su carrera.