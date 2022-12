‘El Hormiguero’: Aitana confiesa cómo fue su primera cita con Miguel Bernardeau

El Hormiguero continuó la semana con la visita de Aitana y Miguel Bernardeau. Tras la visita de Omar Montes, la artista y el actor acudieron al programa de Antena 3 para presentar La Última, la serie de Disney+ que verá la luz este mismo viernes 2 de diciembre.

La Última es el debut de Aitana como actriz, tras haberse convertido en la princesa del pop de nuestro país. Una serie que además, es el primer proyecto profesional de la artista junto a su pareja, Miguel Bernardeau, uno de los actores más prometedores de nuestro país.

«Lo he disfrutado un montón, también me estuve formando, y me quedo con el proceso de lo vivido, que han sido cuatro meses maravillosos. Es verdad que es importante lo que la gente piense, y obviamente si gusta siempre será más bonito, pero pase lo que pase yo me quedo con lo vivido que eso es lo más bonito», expresó Aitana sobre su debut como actriz.

Miguel Bernardeau y @Aitanax nos presentan “La última”, la nueva serie que protagonizan en @DisneyPlusES y que se estrena el este viernes #AitanaMiguelEH pic.twitter.com/NRl7igCxzp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 30, 2022

«La serie cuenta la historia de dos chicos jóvenes que cada uno tiene su sueño. Ella interpreta a Candela, que es un personaje que es capaz de conseguir ese sueño porque tiene un talento desbordante y la capacidad y las herramientas para llegar ahí, y yo interpreto a Diego que es todo lo contrario, es un chaval que no tiene talento y está metido en un círculo vicioso del que es difícil salir. Y ella se convierte en un faro para él, un faro que seguir», comentó Miguel Bernardeau sobre la trama de La Última.

Pablo Motos recordó que los invitados son pareja en la vida real, y quiso saber cómo había sido el debate de mezclar su vida personal con la profesional. «Fue complicado porque Miguel y yo no somos muy de hablar de nuestra vida privada», comenzó explicando Aitana.

«Tuvimos que plantearnos si aceptábamos el proyecto o no, pero había un equipo tan bueno detrás, con Eduard Cortés como director, que pensamos que cómo íbamos a decir que no si era un pedazo de proyecto. Y al final obviamente supimos separar lo personal de lo profesional», recordó en El Hormiguero.

Así llevan la vida personal y profesional @Aitanax y Miguel Bernardeau #AitanaMiguelEH pic.twitter.com/5rAIX6tbvM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 30, 2022

Pablo Motos también quiso saber cómo se habían conocido. Aitana confesó que fue ella la primera en mostrar interés, después de ver a Miguel Bernardeau en Élite. «No sé, lo típico de buscarle en Instagram y mirar a ver si me escribía, cosas así típicas de niña de 19 años, y quedamos a cenar», reveló la artista.

«Fue un desastre porque se me cayó la copa por el suelo», recordó sobre esa primera cita. «Yo, por primera vez en mi vida, no comí nada», aseguró Miguel Bernardeau. «Pensamos que no nos veríamos nunca más porque era la época del boom de Élite y del boom de Operación Triunfo y cuando salimos del restaurante nos paró todo el mundo», explicó Aitana.

«Si no era por Miguel, era por mí, y era raro porque la gente decía ‘¿Aitana?, ¿Miguel?’ y nosotros decíamos ‘no, no, está todo bien’. Entonces, de repente me metí en un taxi, Miguel se fue por otro lado, sin despedirnos, dije: ‘Ya no lo voy a ver en mi vida’», recordó la artista entre risas.