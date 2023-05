‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: una señora aparece en casa de los Eren diciendo que es su casa

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas de nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está ganando un antes y un después en muchísimos sentidos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

El pasado lunes 22 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo, tanto Ömer como sus hermanos, toman la iniciativa de acoger a Harika. Y todo tras haber descubierto que las autoridades han detenido a Suzan por culpa de Akif.

Por si fuera poco, tratan de buscar la manera más efectiva para poder sacar a Suzan de prisión antes de que sea demasiado tarde. Gönül la convence de que estaba amargado con Sengül, por si fuera poco, se marchan a un restaurante a cenar. Ella graba un vídeo de los dos para que la familia de Orhan se quede, evidentemente, sin palabras.

😱👏¡Harika desenmascara a Emir delante de todo el colegio! «Alejaos de cualquier persona que os falte al respeto». #Hermanos https://t.co/52QDPML4uL — Antena 3 (@antena3com) May 20, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta tarde, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Nebahat y Ayla se enterarán de que todos los bienes de Akif les pertenecen. Pero no solo eso, sino que Suzan ha entrado en la cárcel porque él se niega a vender sus propiedades.

Lejos de que todo quede ahí, Sengül confesará a Harika que, en realidad, Akif no está en quiebra sino que no ha vendido sus propiedades con el fin de no perderlas. Todo ello mientras una señora aparecerá en casa de los hermanos asegurando que se trata de su casa. Además, tendrá una importante cantidad de dinero en el bolso.

En un instante, la señora desaparecerá y, mientras la buscan, Harika se llevará esa enorme cantidad de dinero. Por si fuera poco, dejará una nota a Ömer confesando lo que ha hecho: llevarse el dinero para construir su vida y, además, le dejará a su madre a cargo. La señora aparecerá reclamando su dinero, por lo que los Eren tendrán que reponerlo a la mayor brevedad posible. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.