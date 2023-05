‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Ömer acoge a Harika tras la detención de Suzan

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en muchísimos sentidos.

El pasado martes 16 de mayo hemos podido disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Akif lleva a cabo un plan para ponerse a salvo de cualquier problema que pueda llegar a tener la empresa. Todo ello mientras Gonül continúa con sus malas intenciones para que Orhan, de una vez por todas, abandone a su familia.

Así pues, observamos cómo Ayla se muestra dispuesta a echar a las chicas del colegio. De esta manera, los estudiantes unen fuerzas ya que, si la echan, todos pedirán la baja de sus respectivas matrículas. Akif, por su parte, prepara un evento por el nuevo cargo de Suzan. Lo que nadie esperaba es que la policía apareciese para detenerla.

😱 ¡Una misteriosa mujer está a punto de cambiarlo todo en #Hermanos! 🤔 ¿De quién se tratará? @lateteriaturca

https://t.co/EpHN63h1Ry — Antena 3 (@antena3com) May 22, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, observamos cómo tanto Ömer como sus hermanos acogerán a Harika tras conocer que Suzan ha sido detenida por las autoridades. Además, comenzarán a ver de qué forma pueden sacar de la cárcel a la mujer de Akif.

Lejos de que todo quede ahí, seremos testigos de cómo Orhan firmará el acuerdo de divorcio pero se sentirá muy triste. Gonül le convencerá de que estaba amargado junto a Sengül y, además, se marcharán a cenar a un restaurante. Ella grabará un vídeo de los dos para que la familia de Orhan se quede sin palabras. Sengül aparecerá en ese lugar y estallará en contra de los dos.

Por si fuera poco, observaremos cómo Akif deberá pagar todas y cada una de las deudas que tiene para que Suzan no pague una condena de años por algo que no cometió. Es más, amenazarán Akif para que pague, de una vez por todas, los materiales de construcción que debe. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.