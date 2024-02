‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Nebahat hace una inesperada confesión a Ahmet

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

El pasado lunes 26 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Suzan ha recibido las fotografías de Sevval tumbada en la cama junto a Ahmet. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, no tarda en enseñárselas al empresario.

Como no podía ser de otra manera, Suzan se muestra profundamente afectada y enfadada. ¡No es para menos! Ahmet no tarda en pedir explicaciones a Sevval mientras ella acaba inventándose que pasaron la noche juntos. Todo ello mientras la pareja de Suzan acaba creyéndoselo, ya que iba tan borracho que no recuerda nada de lo que ocurrió.

Akif se muestra profundamente dispuesto a comprar las acciones del club, por lo que Ahmet aprovecha la ocasión para pedirle nada más y nada menos que dos millones de dólares por ellas. ¡Algo realmente sorprendente! Los hermanos y amigos se muestran emocionados ante la posibilidad de grabar un disco, pero Akif aprovecha la situación para sacar beneficio.

Doruk le confiesa a Asiye que no va a renunciar a su gran sueño: «Voy a estudiar música” 💖 #AsDor #Hermanos26Feb ¡Revive el momentazo! 👉 https://t.co/D7SqKhLw9S 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 26, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, seremos testigos de cómo Asiye, inevitablemente, tendrá una fortísima discusión en el colegio con Yasmin. Y todo porque descubrirá que ésta destruyó el vídeo que grabaron para poder participar en el concurso.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Nebahat hará una inesperada confesión a Ahmet: que fue Sevval quien echó las pastillas para dormir en la bebida. Y precisamente por ese mismo motivo, no recuerda absolutamente nada de la presunta noche que pasaron juntos. Ahmet, a cambio de la información, le venderá su parte del club por nada más y nada menos que un millón de dólares.

Por si fuera poco, seremos testigos de cómo Ayla comprará ropa a Elif para que se anime por lo que logrará que Elif se ilusionará muchísimo. La policía, por su parte, llegará al casino ilegal que Akif ha montado en el club. El casino, para sorpresa de los chicos, estará a nombre de Ömer, Ogulcan y Sarp. Llegarán nuevas y complejas complicaciones para ellos. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.