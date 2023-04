‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: la familia de Asiye y Orhan, a salvo tras la intoxicación

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo de esta historia, ya sea en Antena 3 o en ATRESplayer Premium.

El pasado lunes 24 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Süsen se ha animado a coger un megáfono en el colegio. Su intención era clara: contar toda la verdad sobre la muerte de Kadir. Después de todo, se niega en rotundo a seguir mintiendo.

Kaan intenta detenerla y, en pleno forcejeo, los dos caen al suelo desde un primer piso. Llaman rápidamente a la ambulancia y les trasladan al hospital. Doruk y Akif están muy preocupados por el estado de salud de los dos, especialmente de Kaan. A pesar de que el joven lucha por su vida, finalmente muere.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Orhan y Asiye llegarán al hospital realmente angustiados, y todo por la intoxicación de su familia. Pero los médicos conseguirán ponerles a salvo.

La policía tomará declaración a Sengül y se la llevarán a comisaría, detenida. Sus hijos no estarán dispuestos a que entre en la cárcel, pero está claro que Orhan denunciará lo sucedido. Akif y Suzan anunciarán su matrimonio y organizarán una fiesta para celebrarlo. A pesar de todo, Doruk se sentirá realmente mal por su madre.

Emir y Tolga continuarán teniendo serios problemas con Oğulcan y le robarán su moto. La dejarán completamente tirada en un profundo socavón, en mitad de una obra. Cuando decida ir a recogerla, se caerá en el hueco y se empezará a echar cemento. Su integridad física estará en riesgo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.