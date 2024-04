‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Elif, impactada al saber que Berk es su hermano

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que continúa dejando a miles de espectadores sin palabras. ¡Es sencillamente espectacular!

El pasado martes 23 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. Así pues, fuimos testigos de cómo Sengül, finalmente, descubre que Sevval fue la persona que ordenó cortar los frenos de la furgoneta en la que perdió la vida Ahmet. ¡Ella es la culpable de que se produjera esa tragedia!

Unos padres no dudan en solicitar que Emel sea expulsada del colegio a la mayor brevedad posible. Una situación verdaderamente tensa que provoca que Ömer pierda el control. Hasta tal punto que no duda en dar un puñetazo al padre. Por ese gesto, acaban deteniendo al joven. Es por eso que Suzan se pone manos a la obra para sacarle del calabozo.

En cuanto a Sengül, observamos cómo aparece borracha en un evento que organizó Akif. Es ahí mismo donde empieza a decir diversas cuestiones para dejar a los chicos en evidencia. Entre otras cuestiones, confirma que Berk y Elif son hermanos biológicos y que Sevval contrató a un hombre para que matase a Ahmet.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Elif se quedará completamente impactada y sin palabras al descubrir que Berk, en realidad, es su hermano. Los dos protagonizarán un instante realmente emotivo, tras prometerse que no se van a separar nunca.

Por si fuera poco, veremos cómo los hijos de Sevval no podrán evitar preguntarse si, en realidad, su madre es la verdadera causante del trágico accidente que costó la vida de Ahmet. Como no podía ser de otra manera, ella lo negará en rotundo. Mahir no querrá tener ninguna relación con Yasmin sabiendo que Tolga está profundamente enamorado de ella.

Es un asunto que tendrá que solucionar cuanto antes para evitar posibles malentendidos. Por si fuera poco, seremos testigos de cómo tendrán lugar más peleas en el colegio. En esta ocasión, el motivo de disputa será nada más y nada menos que un concurso de redacción. No te pierdas el nuevo capítulo de la exitosa serie turca Hermanos, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.