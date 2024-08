El hermano de Rodolfo Sancho rompe su silencio a la espera de la sentencia de Daniel Sancho

La vida de la familia de Daniel Sancho ha cambiado por completo desde el pasado dos de agosto de 2023, día en el que el español confesó lo que hizo con Edwin Arrieta. Casi un año después del crimen ha sido su tío, el hermano de Rodolfo Sancho, el que ha querido hablar ante la prensa para contar cómo se encuentra la familia a solo unos días de conocer la sentencia.

Rodrigo fue uno de los primeros en atender a la prensa cuando la noticia saltó, pero desde entonces ha vuelto a su discreto plano, ya que nada tiene que ver con el mundo de los medios de comunicación. Hasta ahora ha sido Rodolfo el único que ha dado entrevistas y ha atendido a los medios, como hizo hace unos días en los estudios de esRadio.

«Estoy bien, siempre lo digo. Estoy estable. No estoy amargado, no estoy depresivo. Estoy en la vida, estoy luchando en la vida y soy de los que creen que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio», fueron las palabras del actor en el programa de Andrés Arconada.

El actor asegura que no pierde la esperanza y confía en que la sentencia será lo más favorable posible para su hijo, aunque en su caso las buenas noticias serían tener que cumplir una larga condena en Tailandia y evitar la pena de muerte.

Rodrigo ha vuelto a atender a la prensa y ha seguido en la misma línea antes del día 29 de agosto, la fecha en la que conocerán la sentencia y el futuro que le espera a Daniel en los próximos años. Sobre el actor, aseguraba que está «cargado de optimismo, que eso es bueno, y junto a su familia», por lo que todos están unidos en estos duros momentos.

La familia Sancho no pierde la esperanza por que «es lo último que se pierde, dicen», por lo que su objetivo ahora mismo sería conseguir que el cocinero pudiera ser trasladado a España y cumplir aquí su condena, un escenario de lo más optimista. «Esa es la idea, claro. Bueno, ahí está, sobre todo la esperanza en eso. Y que pueda venir aquí y que su abuela pues esté más cerca de él», ya que ella tenía una gran unión con su nieto y todos coinciden en que era una segunda madre para él.

También ha dado ha entender que ha ella ha podido hablar con su nieto, aunque esas noticias no han llegado a la prensa y prefieren no hablar de ella. Sobre cómo irán viviendo el resultado, cree que su hermano viajará a Tailandia, pero el resto de la familia esperará en España las noticias y que se irán «acoplando según lo que venga».

Sobre los bulos que están apareciendo en las últimas horas sobre la posibilidad de que Daniel cubriese la habitación con plásticos para evitar dejar huellas, el hermano de Rodolfo Sancho ha preferido no darle ninguna importancia. «Estoy desconectado de las noticias y prefiero esperar», es lo que ha dicho ante las cámaras de Europa Press.

Rodolfo Sancho es el que más habla con su hijo

Como ya se ha contado en algunas ocasiones, debido a la lejanía con Tailandia, tienen la posibilidad de tener tres videollamadas al mes con el preso. Rodrigo ha explicado que hace mucho que no puede hablar con su sobrino, algo que sí pudo hacer al principio, pero que suele ser su padre el que habla más con él debido a que los problemas de conexión complican mucho las comunicaciones.