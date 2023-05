‘Heridas’, avance del capítulo de hoy: Maite descubre a la pequeña Paloma y Manuela le miente

No es ningún secreto que Heridas, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones que más éxito está cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Antena 3 ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en muchos aspectos.

El pasado jueves 27 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Heridas en Antena 3. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo, inevitablemente y debido a las circunstancias, Manuela se ha visto en la obligación de enfrentarse nada más y nada menos que al pasado de Paloma.

Finalmente, hemos podido saber lo que ocurrirá en la nueva entrega de Heridas que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Maite descubrirá a la pequeña Paloma en la habitación del hotel. Por lo tanto, Manuela se verá en la obligación de mentir, diciendo que se trata de la hija de una amiga.

Yolanda, lejos de llorar la perdida de su hija, vuelve a cargar contra ella: “¿Hasta cuándo me vas a arruinar la vida?” 😱 #Heridas https://t.co/Sngv84qMXm — Heridas (@heridaslaserie) May 3, 2023

Todo terminará precipitándose en el instante en el que Manuela reciba una citación judicial para acudir a declarar. Deberá dejar a la pequeña completamente sola en el hotel. Y es que, aunque le va a advertir que no se mueva, su preocupación aumentará considerablemente cuando regresa, ya que Paloma no se encontrará en ese mismo punto.

Mientras tanto, en la residencia de la familia León, veremos cómo Olga y Jaime hablarán sobre la aparición de Rocío, por lo que preguntarán por Manuela. Ella no podrá saber ni un solo detalle del secreto que están guardando, por lo que tendrán que seguir en silencio. Mientras tanto, en comisaría, Lucho y Yolanda continuarán negando cualquier tipo de maltrato.

Pero, en realidad, la policía no podrá hacer absolutamente nada sin pruebas ni tan solo una declaración que pueda llegar a acusarles. Los dos saldrán de prisión y Lucho no tardará en tomar la decisión de desplazarse a la casa de su primo en Madrid, para poder alejarse de la presión a la que está sometido. No te pierdas la nueva entrega de Heridas esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.