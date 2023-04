‘Heridas’, avance del capítulo de hoy: Manuela se enfrenta al pasado con Paloma

Es un hecho que Heridas, la nueva serie de Antena 3, es ya todo un éxito que ha conseguido llegar congregar a más de un millón de espectadores detrás de la pantalla en sus dos primeras entregas. Y su tercer capítulo se estrena esta noche a partir de las 22:45 horas.

Manuela tomó la drástica decisión de abandonar los humedales con Alba para trasladarse a Madrid e intentar comenzar una nueva vida. En el proceso decidirían que la niña tendría que tomar una nueva identidad, llamándose Paloma y haciéndose pasar por su hija frente a su familia. Por decisión propia, la pequeña toma la iniciativa de cortarse el pelo adquiriendo un nuevo aspecto.

La vida de Manuela nunca ha sido fácil, y hoy comenzaremos a saber las razones… 💥 ¡Nos vemos esta noche a las 22:45h en @antena3com! 📺 pic.twitter.com/Nar4iZVVCP — Heridas (@heridaslaserie) April 27, 2023

La huida no fue fácil y por si fuera foco al llegar a la capital la bióloga perdió la cartera y todo el dinero que llevaba en ella, no teniendo con lo que subsistir en esta ciudad. Por eso toma la decisión de volver a casa de sus padres, aunque no mantiene la mejor relación con ellos. Ella acepta a su madre, pero al ver a su padre en casa decide marcharse por donde ha venido. También se reencuentra con Héctor, su exnovio, que ahora es policía. Él todavía guarda resentimiento a Manuela por su abandono y su falta de explicaciones a la hora de alejarse.

En las marismas, continúa la investigación por la desaparición de Alba. Allí no tienen ni idea del paradero de la niña y siguen la línea de investigación falsa creada por Manuela de que la pequeña se habría caído al mar. Por lo tanto, dudan de que siga viva. Yolanda no levanta cabeza y Lucho evade a la prensa encabezada por Fabio. Pronto salta a los medios la situación de abandono que vivía Alba en casa y ambos reciben una citación policial.

De vuelta en Madrid, en el capítulo 2 Manuela se encontró con Rocío, su madre biológica, solo que ella desconoce la identidad de la mujer. Olga, su madre adoptiva, hablará con la otra progenitora para recordarle el pacto que hicieron en el pasado y que se aleje de su hija, ya que ella no se puede enterar. Todo esto y mucho más ocurrirá en el nuevo episodio de Heridas que se emite esta noche en Antena 3 a las 22:45 horas, ¡no te lo puedes perder!