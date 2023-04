‘Heridas’, avance del capítulo de hoy: Alba desaparece y su madre exige su búsqueda

Hoy jueves 13 de abril Antena 3 estrena por fin a las 22:45 Heridas, la adaptación basada en la ficción original japonesa Mother y su exitoso remake turco Madre. La nueva serie de la cadena consta de 13 episodios de 50 minutos y un reparto encabezado por Adriana Ugarte, Cosette Silguero y María León.

“Me llamo Alba, tengo 7 años y estoy buscando una mamá”, comienza diciendo la pequeña protagonista. Esta niña vive junto a su madre Yolanda, una bailarina de pole dance que por la noche trabaja y por el día duerme. Junto a ellas vive Lucho, el novio de su madre, que por supuesto no está dispuesto a cuidar de una hija que no es suya. Ella se las apaña como puede, pero lo que busca es una madre que no esté ausente. Un día por casualidad conoce a Manuela.

En el primer episodio de Heridas se podrá ver como un día Alba simplemente desaparece mientras camina por la playa. La policía iniciará su búsqueda, pero no aparece por ninguna parte y tampoco hay pistas de ella. Yolanda estará desesperada por encontrarla. En contraste, se podrá ver como días antes la pequeña pedía a su madre un gesto tan simple como peinarla y como esta la rechaza de mal humor. Por si fuera poco, Lucho se enfadará ante la molestia que le provocan los gritos de las chicas.

Por otro lado, se encuentra Manuela. Una joven que vive sola en una cabaña en las marismas. Allí trabaja para el Centro de Recuperación de Aves y se gana la vida haciendo fotos a estos animales para después venderlas. Un día la fotógrafa conoce a Alba en una heladería cuando se sienta junto a ella y entablan una conversación maternal.

La joven se da cuenta de que algo en la vida de la niña no va bien y de la soledad que la envuelve, cosa que corrobora al hablar con su profesora. La verdadera preocupación comienza cuando descubre algunos de los demás problemas con los que Alba convive. No te puedes perder el estreno de este emotivo drama esta noche a las 22:45 en Antena 3.