El pasado domingo 1 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega del debate de Gran Hermano presentada por Ion Aramendi. De esta forma, no solamente pudimos ser testigos de la dura curva de la vida de Violeta sino que, además, descubrimos una última hora de Laura y Manu, ya ex concursantes del reality, que no dejó indiferente a la audiencia. De esta forma, los dos protagonistas decidieron sincerarse sobre cómo está yendo su relación fuera de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Así pues, dieron detalles sobre en qué punto se encuentran exactamente y cómo han ido esos primeros días alejados de las cámaras de Gran Hermano. A pesar de que Manu, en numerosas ocasiones, ha tenido serias dudas sobre tener algo más con Laura, parece que todo ha quedado atrás. En la nueva entrega del pasado domingo, ambos confesaron que, oficialmente, habían comenzado una relación sentimental.

Y no solamente eso, sino que también han desvelado que, en estos tres días que han podido estar juntos, han tenido una noche repleta de pasión. «Es un momento que estábamos esperando hace un montón de tiempo y ha ido mejor de lo esperado», reconoció Laura en el plató del debate de Gran Hermano. Y es que, a pesar de que tenía «muchas expectativas» sobre este momento, lo cierto es que «se han superado». Manu, por su parte, también quiso pronunciarse sobre lo vivido junto a Laura fuera de la casa de Guadalix de la Sierra: «Ha sido intenso y con mucha pasión». A pesar de que los colaboradores trataron de sonsacar a ambos muchos más detalles sobre esa noche de pasión, como es saber «cuánto tiempo duró» o, incluso, «si habían aguantado mucho», los ex concursantes se negaron en rotundo, y entre risas, a dar respuestas: «Eso es algo muy íntimo».

Laura y Manu, tras su expulsión de Gran Hermano: «Estamos mejor que nunca»

Aprovechando la confesión que había hecho la joven pareja, Ion Aramendi no dudó en ir un poco más allá. ¿De qué forma? Preguntándole en qué punto se encontraba, realmente, su relación sentimental. Fue entonces cuando Laura quiso ser honesta con el presentador de los debates de Gran Hermano: «Para mí estamos mejor que nunca».

Por si fuera poco, la hija de María José Galera quiso ir un poco más allá: «Ya hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar. Confiamos plenamente el uno en el otro y el resto me da igual», reconoció. Fue entonces cuando Marta Peñate quiso preguntar a Manu si seguía en ese «proceso de enamoramiento» que tantas veces mencionó durante su participación en el reality.

«No hay ningún proceso ya», reconoció el ex concursante de Gran Hermano, resolviendo cualquier tipo de duda al respecto. Tras el aplauso del público, Ion Aramendi no dudó un solo segundo en dirigirse a la joven pareja: «Que os vaya muy bien, que sigáis teniendo mucha pasión y, sobre todo, un amor sano».