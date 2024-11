‘Gran Hermano’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, 7 de noviembre?

La pasada noche del 7 de noviembre, Gran Hermano regresó al prime time de Telecinco de la mano de una nueva gala. Un encuentro televisivo que ha tenido lugar tras varios días complicados en la casa de Guadalix de la Sierra. Pues, recordemos que debido al desastre ocasionado por la DANA en Valencia, numerosos programas de televisión optaron por cancelar su emisión para dar la máxima cobertura posible al suceso. Una situación a la que se sumó el reality de Mediaset España, por lo que el pasado jueves 31 de octubre no hubo gala. Ahora, y con el objetivo de hacer desconectar al público, aunque sea por un par de horas, el programa de Jorge Javier Vázquez volvió y lo hizo para comunicar el nombre del nuevo expulsado.

Como se ha podido ver durante la últimas semana, hay dos bandos claramente diferenciados. Las dos habitaciones de la casa tienen claro a quién quieren ver fuera. Pues, Daniela y Laura se ha posicionado como las dos concursantes rivales a batir. Una lucha por la permanencia en el reality bastante complicada y que no quisieron alargar demasiado. De esta manera, Jorge Javier Vázquez, antes de anunciar el nombre del salvado, reveló cómo iban los porcentajes ciegos: 56%, 32% y 12%. Así pues, y como era previsible, Manu fue el salvado por la audiencia al contar con el menor porcentaje de votos en contra.

Las apuestas se hicieron realidad, pues Daniela o Laura debería abandonar el concurso. Pero, tras varios minutos de incertidumbre, el presentador de Gran Hermano comunicó que la expulsada de la noche era la hija de María José Galera: Laura. Ante ello, la joven no pudo hacer otra cosa que resignarse ante la decisión del público.

Eso sí, no derramó lágrimas al respecto, pues tras lo vivido durante la gala ya las había derramado todas. Por su parte, Daniela, como salvada, quiso decir unas palabras. «A luchar. Todo pasa por algo, aunque se haya acabado esto, algo bueno llegará. Esto puede ser el principio de algo muy grande», le dijo a la joven.

Un gesto con el que la participante dejaba de lado la rivalidad de ambas para darle ánimos. «Tú disfruta mucho», le respondía la andaluza. Lejos de dejarlo ahí, la colombiana continuó hablando. «Recuerda que has sido una ganadora porque has llegado donde has llegado. Con tus errores porque tienes 20 años, nunca es tarde para cambiar algo», dijo.

Laura, última expulsada de Gran Hermano

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez rompió el momento para poder proceder con el programa. «Felicidades Daniela, lo siento mucho Laura», espetaba a la vez que le preguntaba por sus sensaciones. «Me lo esperaba porque tenía esa intuición. Quiero agradecerle a todo el mundo que me ha apoyado. Tengo muchas ganas de abrazar a mi madre. Me da mucha pena que mi experiencia haya terminado pero he aprendido muchas cosas que en mi día a día me pueden servir bastante», confesó la expulsada.

«Te doy la oportunidad de que le digas a Daniela si quieres trasladarle algo a Manu o a otra persona de la casa», le comentó el comunicador catalán. «Que esté tranquilo, que disfrute, que le quiero mucho y que ya hablaremos fuera», pedía Laura. El final de un sueño por el que a la joven le tocó volver a la rutina del mundo real.