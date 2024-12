Gran Hermano se encuentra en la recta final de su andadura televisiva. El popular reality de Mediaset España ya tiene los días contados para la inminente emisión de su gran gala final. Pero, aunque el final de la edición esté a la vuelta de la esquina, todavía siguen surgiendo polémicas en la casa de Guadalix de la Sierra. De hecho, esta situación ha sido provocada, nuevamente, por Adrián. Una actitud completamente innecesaria y fuera de lugar que ha incomodado mucho a Maica, su compañera de convivencia. Así pues, y por ello, los seguidores del formato exigen que se tomen represalias y se expulse de manera disciplinaria al boxeador. Pero, ¿qué fue lo que pasó?

Como bien sabido por la audiencia, anteriormente la organización se vió obligada a cortar la conexión debido a que Adrián se sobrepasó a gritos con Óscar en una de las publicidades. Posteriormente, Jorge Javier Vázquez se dirigió a él muy molesto por las actitudes y comentarios machistas que tenía hacia Maica. La joven no quiere tener un contacto íntimo con él, por lo que le ha establecido ciertos límites. Pero, el boxeador no lo acepta. Asimismo, y por si fueran pocos los altercados, volvió a realizar amenazas y gritos homofóbicos hacia Ruvens, y nuevamente con Óscar. Todo ello para, ahora, volver a intentar tener intimidad con Maica.

La situación se pudo ver gracias a la emisión en directo del canal 24 horas de Gran Hermano. Fue así como los espectadores vieron lo que estaba sucediendo entre Adrián y su compañera murciana, por lo que no dudaron en poner el grito en el cielo. De esta manera, se pudo ver como la joven verbalizaba en alto su queja por la cercanía corporal que insistía en tener boxeador. Una actitud que estaba sucediendo a pesar de que le repitió, en varias ocasiones, que guardase «distancia».

«¿Eso es pegado? Si me hubiese pegado, te cagas las patas abajo de lo nerviosa que te pones», le dijo él. «¡Baja, Modesto, y arregla esto!», cortó ella, visiblemente incómoda. Pero, lejos de dejarlo ahí y ver el rechazo de Maica, Adrián dio un paso más e intentó darle un beso en la boca.

«¿Qué haces? ¿Este chico de qué va? ¡Que sea la última vez que te pegas de esa manera!», le advirtió ella muy molesta. «Eso es pegarse, lo otro no es pegarse. Para que veas la diferencia», respondió él con media sonrisa. «Adrián, sabes desde el primer día que me gusta la distancia. ¡Distancia! Que no me gusta el toqueteo», le dijo.

Tras ello, la participante procedió a levantarse de la cama y dirigirse al confesionario de Gran Hermano. Pero, las redes sociales ya echaban humo por el comportamiento del boxeador. Pues, está claro que el joven, además de agresivo, no sabe aceptar un no por respuesta.

Completamente indignados, en la plataforma de X (anteriormente conocida como Twitter) se viralizó la etiqueta de «expulsar a Adrián». Una nueva polémica que no beneficia nada al joven, pues es uno de los nominados de esta semana.