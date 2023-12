‘Got Talent’: un semifinalista confiesa haber perdido su trabajo por participar en el programa

Perseguir tus sueños no suele ser un camino de rosas, y en ocasiones el precio es bastante alto. Ivette siempre quiso dedicarse al mundo de la música, por lo que se aventuró a participar en uno de los programas más vistos de España junto a su grupo. Una puesta en escena con la que marcó un antes y un después en su carrera, pero también en Got Talent.

La Orquesta Carlos Cruz es un popular grupo que cautivó por completo a todos en el programa de Telecinco. De hecho, se posicionaron como los semifinalistas de la edición. Sin embargo, Ivette tuvo que tomar una de las decisiones más cruciales de su vida si quería participar en el talent show.

Tal y como explicó, formar parte de un programa de televisión no era del agrado de sus jefes. Por ello, la artista tuvo que elegir entre cumplir su sueño o continuar con su puesto de trabajo. «Me dieron a elegir en el trabajo entre ellos o Got Talent, y aquí esto. No solo representamos a una orquesta, también a todo Latinoamérica. Tenemos todo para vivir de lo que amamos, la música», declaró.

Dados los hechos, todo parece que la concursante siguió lo que le dictó su corazón y acertó. «No solo me han convencido, también han creado en este teatro una experiencia 360, lo habéis hecho con una elegancia exquisita, y viva vosotros por mostrar esto en prime time en España», dijo Risto Mejide tras ver la actuación de la orquesta.

Ivette fue fiel a sus ideales y lo apostó todo para conquistar al público al otro lado del charco junto a sus compañeros. Una decisión digna de admirar con la que se ganó el reconocimiento de todos en Got Talent, y no es para menos.