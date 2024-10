‘Got Talent’ recupera por sorpresa a un mítico presentador de ‘Megatrix’ y Disney Channel

Got Talent ha vuelto a recuperar por sorpresa a un personaje televisivo que ha querido probar suerte en el teatro del programa de Telecinco. Si hace solo unos días fue Pol Badía, ex concursante de Gran Hermano y ex novio de Adara Molinero, el que demostró su pasión por la lucha, otra cara conocida ha acudido como concursante. Es el caso de David Rodríguez, que se convirtió en una estrella a comienzos de la década de los 2000 gracias a programas como Club Megatrix, en Antena 3, y Zona 7, uno de los primeros programas de Disney Channel cuando comenzó sus emisiones en España. También es recordado por programas de magia como Shalakabula, que se pudo ver en las cadenas autonómicas como Telemadrid, Canal Sur y Castilla-La Mancha Televisión, ahora bautizada como CMM Media.

En el escenario se ha presentado ante el jurado del programa de Telecinco buscando una segunda oportunidad después de haber podido trabajar durante 10 años en el medio, en algunos momentos como presentador y en otros como mago. «Este es mi regreso a la televisión, pero de una manera distinta, me enfrento de nuevo al público muchos años después», ha dicho en su presentación ante el jurado después de aparecer en el escenario sin que le reconociesen, algo lógico después de haber cambiado mucho físicamente después de casi 20 años sin aparecer en el medio, ya que ahora tiene 48 años. Su número de mentalismo comenzó tirando de humor y haciendo algunas bromas con Tamara Falcó, aunque tardó varios minutos en comenzar a impresionar porque la parte humorística se alargó un poco más de lo que los miembros del jurado esperaban. La marquesa de Griñón se lo dejó claro minutos más tarde, cuando le explicó que se había llegado a preocupar porque no acertaba ningún truco, pero al final todo resultó ser parte de su show.

Tras varios minutos de bromas, el final de su número sí que causó impresión al dejar completamente en blanco las páginas de un libro que momentos antes había mostrado a cámara y parecía completamente normal, además de adivinar una de las palabras que en él aparecían y que se había apuntado en una pizarra.

Aunque se llevó un no, el resto de miembros del jurado de Got Talent sí que han querido ayudar al Mago Murphy en su regreso. «La tele es una industria muy desagradecida en algunos casos y lo que quiero es quedarme con tu valor de volver a un medio en el que estuviste 10 años y al que has regresado hoy aquí», le ha dicho Paula Echevarría antes de darle su ‘sí’. Florentino Fernández y Tamara Falcó han hecho lo mismo y han ayudado a que tenga un nueva oportunidad, aunque tendrá que seguir luchando por ir pasando de rondas.

Su experiencia antes de Got Talent

Durante años fue una cara habitual de programas infantiles, aunque también lo hizo en otro formato como fue Shalakabula, un espacio en el que famosos y anónimos asistían a diferentes trucos y cámaras ocultas, todas ellas con la magia como denominador común. El espacio era presentado por Paz Padilla y se pudo ver en cadenas autonómicas.

Actualmente David está centrado en su espectáculos teatrales y en sus actuaciones para grandes eventos, especialmente en presentaciones y en congresos, donde tiene una importante carrera y no le faltan clientes, entre las que se encuentran grandes empresas de nuestro país.