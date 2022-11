‘Got Talent’: Elisabeth Akrap, con cáncer de mama, emociona al confesar por qué acude al programa

El pasado martes 15 de noviembre, Telecinco ha emitido la última gala de audiciones de Got Talent. En esta entrega, se vivieron unos momentos muy emocionantes, especialmente cuando le tocó el turno a Elisabeth Akrap.

Elisabeth es una joven de 33 años que padece cáncer de mama y, lejos de que todo quede ahí, le ha derivado en metástasis en la cadera, columna y cabeza. La concursante acudió al programa acompañada de su hija de 12 años y emocionó a todo el plató al contar la razón por la que se presenta: “Hace un año que estoy enferma y no sé cuánto tiempo estaré aquí y quiero dedicárselo a mi hija. Si algún día no estoy, quiero que me vea haciendo lo que más me gusta”, comentaba la concursante muy emocionada.

La canción elegida fue Think of me, que pertenece a la banda sonora del musical El fantasma de la ópera. Una canción que interpretó con mucho sentimiento y acabó emocionando a todas las personas presentes, al terminar la actuación el público se ponía de pie gritando ¡Pase de oro! entre aplausos.

Llego el momento de la valoración del jurado y le dedicaron unas bonitas palabras: “Elisabeth, yo no quiero valorar tu actuación a nivel técnico. Todos defendemos en esta mesa lo que transmitís, y lo que nos has transmitido esta noche es muchísima verdad y compromiso con la vida y talento”, aseguró Risto Mejide.

“Ninguna guerra se pierde, hasta que se pierden todas las batallas, ánimo”, le decía Paula Echevarría, totalmente emocionada. Edurne y Dani Martínez le dedicaron unas palabras de agradecimiento por haberse presentado al programa y haber cantado con esa delicadeza. Finalmente, Elisabeth se llevó tres «sí», es decir, el de de Dani, Edurne y Paula.