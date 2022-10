‘Got Talent’: Martina se lleva el Pase de Oro tras una actuación que será difícil de olvidar

Telecinco emitió este martes una nueva entrega de Got Talent. Una noche más, el escenario del teatro Nuevo Alcalá de Madrid, se llenó de concursantes llenos de talento. Entre ellos Martina, una joven de 16 años que decidió presentarse al programa para rendir un homenaje a sus padres.

Antes de su actuación. Martina explicó que es CODA, es decir, hija oyente de padres sordos. «Es un día especial, porque vengo a cantar el lenguaje de signos en honor a mis padres, que están en el público», explicó la joven concursante.

Martina deleitó a todos los presentes con su voz, acompañando su emotiva actuación con el lenguaje de signos. Una actuación con la que no solo consiguió poner al público en pie, sino que se llevó el Pase de Oro conjunto de los jueces.

Dani Martínez fue el primero en pedir a sus compañeros que otorgasen a la concursante el pase de oro. «Ha sido una actuación tan especial, con una voz tan maravillosa… gracias por venir. Hasta un ‘sí’ se me quedaría corto, para mí serías un pase de oro», dijo el leonés.

Edurne secundó la petición de su compañero: «Desde que has empezado a cantar, ha habido muchas emociones por pensar también en tus padres, que no te pueden escuchar, pero sí te pueden ver feliz y cantando. Aquí estamos para vivir este tipo de emociones. Para mí también eres un pase de oro».

Por su parte, Paula Echevarría señaló que no había podido valorar su actuación antes al tener un nudo en la garganta: «Y cuando alguien te provoca eso, es digno de un pase de oro», añadió la asturiana visiblemente emocionada.

Finalmente Risto Mejide, tras haberle dado un no inicial, no dudó en darle al botón del pase de oro junto a sus compañeros. «Una de las cosas que más me gusta en esta vida es ser incoherente», dijo el catalán, antes de dar un gran abrazo a la joven concursante.