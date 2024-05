No es ningún secreto que Got Talent es uno de los programas de televisión que más éxito tiene en España, pero también en otros tantos países del mundo como es el caso de Alemania. Si hay algo que caracteriza a este formato es que no tiene límites a la hora de subir al escenario a personas para demostrar su talento.

Algunos nos dejan actuaciones más verdaderamente impactantes. Tanto es así que no tardan en hacerse virales en redes sociales. Un claro ejemplo lo encontramos en lo sucedido en la versión alemana de Got Talent, donde tuvo lugar una presentación que dejó sin palabras al jurado. ¡Se quedaron impactados!

Se trataba de una mujer vestida de negro, con perlas y un pequeño delantal azul. En un momento dado, y contra todo pronóstico, se bajó los pantalones para mostrar su trasero. En él, había dibujado nada más y nada menos que la cara de un perro. Ninguno de los miembros del jurado ni de los espectadores de Got Talent podían imaginar lo que iba a suceder en cuestión de segundos.

Y después nos quejamos de Argentina

Esto sucedió en #GotTalent Alemania 👀👀👀👀👀 pic.twitter.com/ivjHONzCdJ — Agus Rey (@agus_rey) May 22, 2024

La mujer comenzó a arrastrarse, de espaldas, hasta unas salchichas situadas en mitad del escenario. Acto seguido, aparentemente, empezó a metérselas por sus partes. No se aprecia si los introduce o no en alguna parte del cuerpo o si lo esconde en la ropa interior. Lo que es un hecho es que es una actuación verdaderamente desagradable, sobre todo cuando se trata de un programa que se emite en horario infantil.

Pero lejos de que todo quede ahí, muchos usuarios en redes sociales han criticado al canal alemán que emite Got Talent. Al fin y al cabo, no se trata de un programa en directo por lo que podían haber descartado la posibilidad de emitir esta «actuación». Sea como sea, lo que es un hecho que la reacción tanto del jurado, como del público, se hicieron virales. Entre otras tantas cuestiones, porque todos ellos eran absolutamente incapaces de creer lo que estaban viendo. ¡Y no es para menos!

Santiago Segura se pronuncia ante la «actuación» en el Got Talent alemán

Como decimos, y como no podía ser de otra manera, esta curiosa actuación no ha tardado en ser compartida por miles de personas en todo el mundo. Al fin y al cabo, en este formato se han visto muchas cuestiones que no han dejado indiferente a nadie, pero es evidente que lo que ha hecho la concursante es algo que ha traspasado cualquier límite. En todos los sentidos.

Es por eso que muchas personas no han tardado en dar su opinión al respecto a través de redes sociales. Un claro ejemplo lo encontramos en Santiago Segura que, a través de su perfil en X (antes Twitter), ha compartido el vídeo y ha añadido el siguiente comentario: «Got talent? Depende de que talent». ¡Mejor dicho, imposible!