El golpe bajo de Pelayo Díaz a un concursante de ‘Bailando con las estrellas’: «Te liaste con…»

Una de las grandes apuestas televisivas de esta nueva temporada en Mediaset España ha sido, sin lugar a duda, la nueva edición de Bailando con las estrellas. Nuevas celebridades lo están dando todo en la pista de baile, pues quieren demostrar que su fichaje no ha sido en vano. Pero, además de ver a los concursantes en acción, la audiencia también está teniendo la oportunidad de ver como miembro del jurado a Pelayo Díaz. El estilista y ex concursante de Supervivientes 2025 ha llegado pisando fuerte al formato. Y es que, tal y como se ha podido ver durante estas emisiones, no ha tardado en ganarse algunos detractores. Pues, su manera de valorar no es del agrado de todos. Una situación que ha vuelto a provocar cierto momento de tensión durante la última gala.

A lo largo de las últimas semanas, ha quedado claro que la relación entre Iago García, concursante, y Pelayo Díaz, miembro del jurado, no es la más idílica del mundo. El estilista no ha tenido reparos en juzgar las actuaciones del participante de manera tajante. Una actitud que a García no le ha hecho ni pizca de gracia. Por ello, no ha dudado en defenderse de sus acusaciones y lanzarle algún dardo envenenado cada vez que ha tenido la oportunidad. De hecho, esta mala relación se ha reflejado en la puntuación que el estilista le ha dado al concursante. Pues, mientras los demás miembros del jurado lo valoran con notas aprobadas, él se quedaba en el 1 o en el 2.

Tal y como se pudo ver en la gala del pasado sábado, 25 de octubre, Iago García ha sido el último expulsado. Tras enfrentarse a Nerea Rodríguez en el duelo final, el participante fue el elegido, por unanimidad, para abandonar el formato de baile. Fue entonces cuando se volvió a ver las caras con Pelayo Díaz.

Pelayo le pidió, de forma irónica, que le dijese uno de sus famosos proverbios. Pero, Iago García no estaba de ánimos. «No estoy haciendo el programa contra ti, estoy haciendo mi propio programa», le dijo. «Te ha venido muy bien discutir conmigo para por lo menos ponerte en el mapa de la gente que está viendo este programa», le respondió el estilista, sin filtros.

El programa fue avanzando y, tras la actuación del concursante, llegó el momento de ver si se merecía una segunda oportunidad en el formato. Pero, no hubo suerte. «Tienes que saber que no lo has hecho bien. ¿De verdad piensas que bailas bien?», le preguntó Pelayo Díaz. «No es amor, se llama obsesión», comentó Iago García.

Pelayo Díaz a Iago García: «Sabes hacer televisión y ahora has elegido una guerra conmigo»

«Yo soy un espejo. Si tú me tratas mal, te voy a tratar mal. Pero si me tratas bien, te voy a cuidar. Y yo al principio te estaba cuidando», comentó el miembro del jurado. «Un espejo empañado», comentó el concursante. Y es que, el participante estaba muy molesto con el estilista. Pues, estaba dando a entender que la guerra la había empezado él.

«Qué digas que he sido yo el que ha empezado me parece inverosímil y vamos a dejarlo ahí porque yo estoy haciendo este programa por mí», aclaró. «Está claro que sabes hacer televisión. Lo demostraste en Italia en tu paso por Gran Hermano liándote con la cuñada de Albano. Sabes hacer televisión y ahora has elegido una guerra conmigo», sentenció el estilista. Un dardo envenenado con el que Iago García optó por quedarse callado.