Gloria Estefan: su edad, su pareja actual y el accidente que casi acaba con su vida

Gloria Estefan está de vuelta en España y lo hace para ofrecer un enorme concierto el día cinco de octubre en la ciudad de Madrid. Se trata de uno de los momentos más esperados de la celebración del Día de la Hispanidad, siendo un evento que se celebrará en la plaza de Colón y que será completamente gratuito, por lo que promete congregar a cientos de miles de personas. Es el momento perfecto para repasar la vida de esta artista que, aunque presume de ser cubana, apenas ha podido pisar su país por culpa de la dictadura.

El 1 de septiembre del año 1957 llegaba al mundo Gloria María Milagrosa Fajardo García, el que es su verdadero nombre. Ese apellido García es una pista de que sus orígenes son españoles, en concreto de Asturias, aunque su vida la ha pasado entre su querida Cuba y Estados Unidos, que se ha convertido en su casa. El apellido Estefan le llega gracias a que sus primeros éxitos llegaron de la mano de la banda Miami Sound Machine, siendo compañera de Emilio Estefan. De compañeros pasaron a ser pareja y más tarde matrimonio, por eso ella adoptó el apellido de su marido, también como nombre artístico, en el año 1978. Además de pareja, Emilio es su productor, siendo el responsable de que su mujer sea una de las cantantes más queridas y famosas de todo el mundo.

Durante la década de los 80 el grupo se dio a conocer gracias a canciones que quedan para el recuerdo, siempre en inglés, llegando a ser banda sonora de películas tan míticas como Top Gun y Cobra. Un éxito que se paró en seco en 1990 por culpa de un accidente.

En plena gira de Miami Sound Machine, el autobús que llevaba al grupo sufrió un grave accidente al tener que parar en mitad de una carretera, debido a que un camión tenía problemas por culpa de la nieve que había caído. Pero otro camión, completamente descontrolado, chocó contra el autobús provocando un brutal accidente.

Gloria sufrió grave lesiones en la columna, llegando a ser advertida de que tenía muy pocas opciones de volver a caminar. Pese a todo, la cantante consiguió recuperarse y todavía tiene en su cuerpo dos placas de titanio, además de dolores crónicos causados por las heridas.

Un año tardó en recuperarse por completo de aquel accidente, pero lo hizo a lo grande. En 1993 decidió reivindicar sus raíces latinas, por eso publicó Mi tierra, un auténtico bombazo discográfico en España y toda América que era su primer disco en español. En 1995 repitió con Abriendo puertas, que le hizo consagrarse como la artista latina más importante de esos momentos gracias a un disco navideño que sonó en todo el planeta.

Desde entonces no ha dejado de publicar música, alternando el español y el inglés, además del francés y otros idiomas con los que se ha atrevido, lo que la ha consagrado en una de las grandes de la música, que resiste a la ola de música urbana que inunda las listas de éxitos y las plataformas desde hace años. Entre sus galardones, hay que destacar siete premios Grammy y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, que le concedió el ministro de Cultura en el año 2018.

Los orígenes españoles de Gloria Estefan

Su abuelo era de la localidad asturiana de Pola de Siero, aunque se trasladó a Cuba, como muchos españoles, en busca de una vida mejor. Allí formó una familia, pero cuando Gloria llegó al mundo, sus padres decidieron marcharse a Miami por culpa del régimen de Fidel Castro.

Aunque apenas vivió dos años en Cuba, en su casa siempre se habló en español, además de tener siempre muy presente a su familia española. No fue hasta el año 1996, gracias a una gira, cuando pudo conocer a su familia y los ‘praos’ por los que paseaba su abuelo y de los que había escuchado tanto.

Forma una pareja estable con Emilio Estefan

Casados desde el año 1978, forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama social, llegando entre los dos a amasar 500 millones de dólares, según la web Celebrity Net Worth, especializada en dar a conocer las fortunas de los famosos. El matrimonio tiene dos hijos: Nayib Estefan (1980) y Emilt Estefan (1994), por lo que ya son incluso abuelos gracias a su hijo mayor.