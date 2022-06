Gloria Estefan desvela el motivo por el que no quiso cantar con Jennifer Lopez

En febrero de 2020, vivimos uno de los shows deportivos más impresionantes de las últimas ediciones de la Super Bowl. Este lo protagonizaron dos divas de la música pop como son Shakira y Jennifer Lopez. Dicha actuación vuelve a estar de actualidad después del estreno de Halftime, el documental sobre la vida y carrera de la intérprete de Cásate conmigo. En la producción se habla sobre este icónico dueto, del que sorprendentemente, la artista opina que fue un error, a pesar de que para sus seguidores terminara siendo un auténtico éxito, además de un actuación histórica.

“Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser un maldito programa de baile. Es la peor idea del mundo que dos personas actúen en la Super Bowl”, comentaba acerca de las actuaciones del show. Desde entonces, han pasado dos años y nadie ha podido olvidar aquella actuación. Sin embargo, ahora a entrado el nombre de otra diva en escena, Gloria Estefan, quien ha asegurado que ella también iba a subirse a aquel escenario, pero finalmente se negó a hacerlo.

Music superstar @GloriaEstefan on turning down the Super Bowl Halftime Show: «I didn’t want to go on a diet in December.»https://t.co/pAsJQWx5WW pic.twitter.com/Aa4oHVkZTF — WWHL (@BravoWWHL) June 22, 2022

Durante la emisión de su documental, JLo dio su opinión acerca de este tipo de actuaciones: “Era un insulto pensar que la NFL necesitaba dos artistas latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista”. Estas palabras han provocado que, Gloria Estefan, haya revelado en el programa de Andy Cohen, que ella también iba a participar en este gran proyecto, pero finalmente se echó para atrás.

Seguidamente, comentó que su renuncia a actuar en la Super Bowl, se debió a que no estaba dispuesta a preparase físicamente para ese momento, ya que muchos lo desconocen, pero requiere un gran esfuerzo: “A ver, en el fondo la cuestión es que tienes muy poco tiempo, doce minutos o así, de principio a fin”. De igual manera, continuó argumentando los inconvenientes que tuvo y que la llevaron a tomar la decisión de no participar: “Me hubiese dado solo tiempo a salir, cantar Shake Your Body y marcharme. Era su momento, además, no quería ponerme a dieta en diciembre”.