Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de ‘Ya son las ocho’, el nuevo programa de las tardes de la cadena presentado por Sonsoles Ónega. Gloria Camila volvió a convertirse en una de las protagonistas de la tarde, y esta vez, la hija de José Ortega Cano tenía ganas de hablar.

La joven intentó explicar las razones por las que ha tomado la decisión de llevar a su hermana, Rocío Carrasco, a los juzgados. De esta forma, la llevará para conocer el contenido de los documentos que tratará en la segunda parte de su documental, ‘En el nombre de Rocío’.

Tras explicarse, Sonsoles Ónega le hizo una pregunta que todos los espectadores querían saber: «¿Por qué no llamaste a tu hermana antes de demandarla?». Una pregunta a la que la joven respondió con total sinceridad.

Gloria Camila: «Mi hermana llegó al juicio y dijo que no había documentos. Enseñó un papel que no se le había pedido» 🟣 #YaSonLasOcho18N

«Yo no he llamado a mi hermana porque llevamos 8 años sin hablar y desde la última vez que la vi no sé nada de ella. No me parece la vía fácil», explicó Gloria Camila.

Unas palabras que para algunos colaboradores resultaron algo débiles, contradiciendo en parte a las palabras de su padre, José Ortega Cano, así como también a los Mohedano.

«Como hija legítima me pertenece. Rocío Jurado no tenía una hija, tenía tres hijos. Uno no puede pedirlo, yo quiero que se respete su recuerdo y memoria. No lo hago por mi padre ni mi padre me ha dicho que lo haga, como hija legítima quiero saber qué dicen los documentos antes de que los vea el mundo entero», explicó la actriz de ‘Dos vidas’, visiblemente molesta.