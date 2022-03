Gloria Camila ha aclarado los rumores de romance que hay sobre ella y Miguel Abellán. La hija de Rocío Jurado ha tenido que pronunciarse sobre su relación de amistad con el torero.

Un testigo aseguró haber visto a la joven con el madrileño en una actitud muy cariñosa. Al parecer ambos comieron juntos con Ortega Cano en un restaurante y se pudieron ver las muestras de afecto que se daban continuamente.

Según la persona que estuvo presente en el mismo lugar, los dos «se daban la mano, se abrazaban… Tuvieron una actitud de como si fueran pareja. Se fueron solos en algún momento y tardaron en volver un rato». En ‘Ya son las ocho’, la colaboradora tuvo que aclarar qué tipo de relación tiene con el torero.

Gloria Camila niega tener algo más que amistad con Miguel Abellán #YaSonLasOcho21M https://t.co/97HmHgNDko — Telecinco (@telecincoes) March 21, 2022

«Él y yo somos amigos desde hace muchísimos años, es buen amigo también de mi padre. Simplemente es amistad de hace mucho tiempo. No hay más, y no fui a comer con él, fui con mi amiga Desiré Cordero, luego tenía que venir al programa. Estábamos solo dos mesas. No sé de donde viene el rumor, hemos coincidido en un montón de eventos, pero no comimos juntos», quiere dejar claro Gloria Camila.

Además, la tertuliana ha comentado que no ha hablado con él sobre esta situación que ha saltado a la prensa del corazón. «Quiero decir que yo estoy con mi pareja muy bien, y Miguel también. Pido un poco de respeto para nuestras parejas que son anónimas», ha dicho muy seria la joven.

«Ambos tenemos pareja, somos superamigos y ya está», ha declarado la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ para ‘Europa Press’. Además, la hija de Ortega Cano ha recalcado que está «muy bien» y «superenamorada» de su novio, David García.