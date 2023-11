‘GH VIP 8’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer y por qué el equipo le dio un toque de atención?

Esta semana Susana Bianca y Michael Terlizzi eran los nominados para abandonar la casa de GH VIP 8 y uno de los nominados ha hecho comentarios que no han gustado nada a la organización del reality. Susana Bianca ha recibido un toque de atención por parte del programa en pleno directo.

La modelo de 30 años ha estado durante la última semana convencida de que sería ella la expulsada de la semana. La canaria ha acusado a la producción del programa de editar los vídeos de la concursante para dar una imagen incorrecta de ella. En la gala del pasado 17 de noviembre, la presentadora del reality, Marta Flich, ha querido expresar el enfado del programa con la concursante: «Nos acusas de todos tus males y de dar una imagen de ti que no es real.»

Susana: «Estoy en shock, porque lo que yo he vivido en esa casa es todo lo contrario a todo lo que se ha visto fuera» #GHVIPGala10 pic.twitter.com/TrNmorqCPJ — Gran Hermano (@ghoficial) November 16, 2023

La participante tuvo que dar explicaciones en pleno directo por sus actitudes y comentarios y pedir disculpas por ellos. «Quiero pedir disculpas porque llevo una semana en un bucle, ni siquiera me he reconocido», comenzaba diciendo la canaria. «Lo siento si he dicho cosas enfadada que realmente no las pienso y ya me explicaré porque seguramente podré explicarme cuando vea los vídeos y posiblemente no se ha entendido mi concurso», concluía.

Además, la modelo justificó estas actitudes con sus preocupaciones respecto a temas de fuera del programa y alegando que no está pasando por un buen momento anímico, a pesar de que siempre intenta pensar en positivo.

La audiencia ha decidido que sea Susana quien debe abandonar la casa #GHVIPGala10 pic.twitter.com/U303JqNF1I — Gran Hermano (@ghoficial) November 16, 2023

Finalmente, las sospechas de Susana Bianca eran ciertas, pues terminó siendo ella la que tuvo que abandonar la casa de GH VIP 8. «Lo sabía, me lo esperaba. Me quedo con los momentos positivos», decía la expulsada al recibir la noticia.