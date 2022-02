No es un secreto que Georgina Rodríguez está arrasando con su documental ‘Soy Georgina’ de Netflix, el cual está en boca de todos. Bien es cierto que, a pesar del éxito, no todos los comentarios iban a ser positivos. La pareja de Cristiano no se ha quedado callada ante las acusaciones que su hermana Patricia dijo contra ella el pasado sábado en ‘Sábado Deluxe’.

Y es que, según su hermana, en éste no se cuenta la realidad tal y como es, ya que intentaría ocultar muchas cosas. Patricia desmintió parte de la realidad que, supuestamente, se pretende vender en el documental. Es más, acusó a su hermana directamente de abandonar a su familia.

“Hace más de 10 años que no veo a mi hermana. Siento lástima y tristeza. Georgina es muy solidaria con los niños necesitados, pero no con sus sobrinos”, comentaba ante la sorpresa de los allí presentes.

Patricia, hermana Georgina: «Georgina es muy solidaria con los niños necesitados pero no con sus sobrinos» #hermanageorgina — Deluxe (@DeluxeSabado) January 30, 2022

De igual forma, la cuñada de Cristiano Ronaldo confirmó algunos aspectos del pasado de la familia: “Cuando mi padre entró en la cárcel y mi madre murió, la madre de Georgina se hizo cargo de mí un tiempo, pero enseguida me metió en un reformatorio en Jaca”

Georgina Rodríguez no ha demorado ni un minuto en contestar a su hermanastra a través de su perfil de Instagram de una manera muy sutil, ya que no la nombraría en ningún momento apartándola y dejándola en el olvido: “Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo” comenzaba su publicación.

“Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias, madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto. Gracias @cristiano por tu humanidad, generosidad y apoyo incondicional en todo lo que me propongo. Andábamos sin buscarnos, pero a sabiendas que nos encontraríamos”, concluyó la publicación, sin mencionar en ningún momento a Patricia.