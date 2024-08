Frank Blanco estalla contra la actitud de Maite Galdeano como madre: «Es o conmigo o contra mí»

Frank Blanco se ha pronunciado. Una de las mayores polémicas que está marcando el mes de agosto está siendo, sin lugar a duda, la disputa familiar entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano. Tal y como se ha descubierto, la influencer ha echado a su progenitora de su casa tras no poder soportar más su constante control. Una situación que ha provocado que la ex conductora de autobuses utilice las redes sociales como medio principal para criticar a su hija y a su yerno, Kiko Jiménez. Debido a esta situación, el pasado viernes, 23 de agosto, Suescun acudió a De viernes para contar lo sucedido y hablar de lo mucho que le ha afectado el control excesivo de su madre a lo largo de su vida.

Completamente, rota, la joven contó cómo ha tenido que alejarse de su madre para poder tener un poco de paz en su vida. Unas declaraciones muy contundentes que han sido comentadas en Fiesta, programa de Telecinco. De hecho, y como estaba previsto, Kiko Jiménez iba ha acudir al formato para hablar de la situación, como novio de la protagonista del caso. Sin embargo, el andaluz no acudió a su puesto de trabajo porque prefería quedarse en casa cuidando a Sofía Suescun, quien no lo está pasando bien. Eso sí, esto no impidió que el equipo del programa abordase el tema.

«Demos por hecho que Maite vio la entrevista del viernes, es una madre que está viendo a una hija absolutamente destrozada y ayer ocurre lo que ocurre, sabe que cualquier cosa que haga tiene consecuencias para su hija. ¿Alguien me puede explicar cuál es el fin de subir esto?», preguntaba Verónica Dulanto. «Las dos están pendientes de lo que sube la otra a través de las redes sociales y se contestan a través de ellas», añadía Mónika Vergara.

Unas palabras con las que Frank Blanco no se mostró de acuerdo. «Hombre, Mónika, yo creo que en tu análisis hay un error. Sofía no hace nada en redes sociales para agredir ni ofender a su madre», contradecía el co-presentador. Ante ello, Vergara insistió en que la influencer sí está «pendiente» de todos los movimientos de su madre. Pero, el ex presentador de Zapeando no le daba la razón.

«Una cosa es estar pendiente y otra esto. La madre no hace más que mandarle recaditos», dijo el comunicador. Fue entonces cuando, sin poder soportarlo más, el catalán se mostró muy tajante con Maite Galdeano y el cuestionable papel de madre que está teniendo con su hija pequeña.

Frank Blanco, contundente con Maite Galdeano

«Aquí hay unos cuantos que somos padres y madres. ¿De verdad un padre y una madre, normal vamos a decir, ve a su hija destruida en un plató de televisión y sigues y sigues? ¿Eso de verdad es lo que hace un padre o una madre que quiere de verdad a su hijo?», manifestó visiblemente molesto. «Maite es o conmigo o contra mí», sentenció.

Cabe señalar que el último en hablar públicamente de la polémica familiar ha sido Cristian Suescun, el hermano mayor de Sofía. Unas declaraciones que ha concedido a TardeAR y con las que no ha decepcionado a nadie. «Me dice que tengo que destruir la relación con Kiko, le tiene un odio inconmensurable», señala. Asimismo, y respecto a esta situación, prefiere «templar la situación y que no vaya a más».