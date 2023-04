‘Focus’ anuncia su reportaje de hoy: «Me dijo que, si seguía así, me podía inducir un coma»

Focus regresa al prime time de Cuatro una semana después de que se adentrase en la polémica maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada. Hoy, lunes 10 de abril de 2023, el programa hablará de uno de los negocios más rentables y peligrosos para nuestra salud.

Millones de personas en nuestro país comienzan cada día una dieta con el firme própósito de cambiar su cuerpo. Algunos por salud y otros por imagen, pero lo cierto es que muchos lo hacen sin asesorarse bajo los consejos de un médico.

Lejos de seguir las pautas de un profesional, muchos buscan todo tipo de remedios que aseguran conseguir el objetivo de forma fácil y rápida, algo que por lo general suele acabar mal. Focus hablará con algunas de estas personas que han llegado a poner su salud en juego por conseguir un cuerpo bonito.

El negocio de las dietas extremas y el riesgo que conlleva la lucha por verse perfectos físicamente 🔍🔴 A las 22:50, #Focus en @cuatro ▶️ https://t.co/blQjCqgYKu pic.twitter.com/rQdfh7Enrv — Focus (@Focus_Cuatro) April 10, 2023

“Mi médica de cabecera me asustó un poco porque me dijo que, si seguía así, me podía inducir un coma”, asegura una joven que hablará de su experiencia. «Seguí la dieta de la piña, la de la alcachofa, la dieta de la manzana…», explica después de muchos intentos que le han provocado más problemas que beneficios.

Pero no serán los únicos testimonios que se puedan ver esta noche a partir de las 22:50 h en Cuatro. Profesionales de la nutrición y de la salud desmontarán muchos de los mitos que rodean a un sector que mueve miles de millones cada año en todo el mundo.

El culto al cuerpo y la presión social hacen que muchos busquen una solución milagrosa, pese a que no tenga el respaldo de ningún médico. «El negocio de las dietas no está en que adelgaces, sino en que vuelvas a engordar», asegura una experta que dejará claro que hay un enorme negocio detrás de este tema del que se hablará en Focus.