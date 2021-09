No es ningún secreto que la ‘FMS Internacional 2021’ es uno de los eventos más esperados para los verdaderos amantes del freestyle. Después de la victoria de Aczino en la pasada edición, es el momento de descubrir si revalidará el título o, por el contrario, otro MC le arrebatará la corona.

Este evento se celebrará durante los días 9, 10 y 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Durante muchísimos meses ha habido una gran expectación por conocer cuál iba a ser la organización de los grupos, los formatos y otras tantas cuestiones. Cuando se iba acercando la fecha, descubrimos que diversos freestylers no iban a estar presentes en la ‘FMS Internacional’ por diversas razones. Por lo tanto, ¿quiénes faltarán a su cita? ¡Hacemos repaso!

RICTO

Se convirtió en la primera baja confirmada de la ‘FMS Internacional 2021’. El MC de Chile no solamente confirmó que no podía asistir a esta segunda edición, sino que también quiso explicar el motivo por el que tomó esta decisión: “Tengo un trabajo nuevo en el cual me estoy asegurando el futuro y no estoy en condiciones de viajar debido a que me encuentro con gripe y no tengo las vacunas ni pase de movilidad”.

De esta manera, aseguró que “perdería más de 10 días en viajes y otros 10 encerrado al no contar con el pase. Lamento no ir y gracias a todos por el apoyo”. Ricto, por aquel entonces, ni tan siquiera imaginaba que sería la primera baja de otras tantas.

STUART

Esta baja fue una de las más inesperadas. Urban Roosters aseguró que el argentino no participaría en la ‘FMS Internacional 2021’ por “problemas de salud”. Aunque él, de manera oficial, no hizo ningún comunicado sí que realizó una publicación con la que, en cierto modo, apoyaba esta información. “Voy y vuelvo, si? Los quiero”, escribió Stuart en su perfil de Instagram.

BNET

El campeón de la ‘Red Bull Internacional’ en 2019 era uno de los freestylers que más ganas teníamos de ver en esta competición. Tan solo unos días antes de que comenzara la ‘FMS Internacional 2021’, y a través de sus redes sociales, Bnet confirmó que, “tras un periodo de inactividad y reflexión, he tomado la decisión de dejar de competir en el circuito profesional de batallas de forma indefinida”. Además, “renuncio a mi puesto en FMS Internacional y tampoco formaré parte de la temporada 2021-2022 de FMS España como participante”.

LOBO ESTEPARIO

Es la baja más reciente. Urban Roosters confirmó que el MC mexicano no podrá formar parte de la ‘FMS Internacional 2021’ ya que dio positivo en COVID-19 en una prueba PCR. Un hecho que le impide participar en este certamen internacional que se celebra en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Por lo tanto, el hecho de que haya estas 4 bajas confirmadas hace que Urban Roosters tuviera que cambiar la organización de la fase de grupos. Así pues, tras estos cambios por las diversas bajas, la distribución de grupos, freestylers y días queda de la siguiente manera:

Jueves 9 de septiembre

Grupo de Reservas: Wolf, Joqerr, Tirpa, Yoiker y Skill.

Grupo D: Pepe Grillo, Papo, Zasko, Strike y Rapder.

Grupo E: Mnak, Jaze, Garza, Mecha y Acertijo.

Viernes 10 de septiembre

Grupo C: Nitro, Nekroos, Skiper, Klan y Gazir.

Grupo A: Reserva 2, RC, Jota, Jokker y Nacho.

Grupo B: Sweet Pain, Reserva 1, Stick, Reserva 3, Reserva 4.