‘First Dates’: un soltero regresa al programa tras el fracaso con su anterior cita

Como ya es habitual en el prime time de Cuatro, First Dates regresó una noche más de la mano de sus nuevos solteros. Encontrar el amor en el formato no siempre sale de la forma deseada, y Agustín lo sabe muy bien. Por ello, y lejos de desanimarse, el soltero regresó al programa con el objetivo de volver a probar suerte.

El comensal aterrizó en el restaurante del amor por segunda vez, un encuentro donde fue recibido por Carlos Sobera. «Sigues en la misma tónica de antaño, aunque te lo has cambiado un poco», le comentó el presentador respecto a sus rizos. Fue entonces cuando el participante comenzó a contarle lo mucho que ha cambiado su vida desde entonces y qué sucedió con su anterior cita.

Agustín vuelve a ‘First Dates’ y desvela lo que pasó con su primera cita: “Me fui a vivir por ella a Viena y al llegar me dejó” #FirstDates1M https://t.co/MREvLU0CB9 — First Dates (@firstdates_tv) May 1, 2024

«Estuvimos muy bien, quedamos, tuvimos una conexión y se fue a estudiar a Viena, yo loco de amor como soy me fui con ella», comentó. De hecho, tal fue su amor por ella, que no le importó dejar su vida por la relación que ambos tenían juntos.

«Le escribí una canción para pedirle como matrimonio y decirle: ‘quédate conmigo, te vas a ir a Viena, pero quiero estar contigo. Y se la canté delante de todos sus amigos de nuestros amigos y yo no sé cantar, soy nefasto», le explicó al comunicador. Sin embargo, si regresaba al programa de Cuatro es que la cosa no salió muy bien.

«Una vez llegué a Viena me dejó, me dijo que tenía que aprender a estar solo y llevo tres años soltero, he aprendido a estar solo», afirmó. Por ello, y con más ilusión que la vez anterior, el soltero se presentó en el programa que una vez le ayudó a encontrar el amor.

La segunda cita de Agustín en First Dates

«Creo que solo tengo mucha fuerza, pero con alguien mucho más, busco a alguien cómplice», señaló el joven. Fue entonces cuando llegó Cristina, su cita. La soltera de 24 años se presentó ante las cámaras como una mujer muy segura de sí misma.

El primer encuentro entre la pareja de solteros no fue tan mal, aunque hubo algo que a Cristina le desanimó un poco. «Es muy mono, me gusta su pelo, tiene unos ojos muy bonitos, pero no es alto», comentó. A pesar de ello, la velada fue transcurriendo a la mil maravillas, tanto, que la única discrepancia entre ellos fue la diferencia de altura.

El soltero le explicó que era panadero, un dato que le gustó mucho a Cristina. «Que me amase todo lo que quiera amasarme», declaró la joven con humor. Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, ambos participantes lo tuvieron claro. Agustín fue el primero en admitir que le gustaría seguir conociendo a Cristina, pues había sentido una gran conexión con ella.

«Ahora tienes que venir tú a Barcelona», le dijo el chico. Cristina, por su parte, estuvo de acuerdo con él. «Tendría una segunda cita con él, me lo he pasado muy bien y me interesa conocerle», sentenció. Unas palabras con las que dejaron claro que el equipo de First Dates había hecho ‘match’ con ellos.